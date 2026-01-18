„WEF in Davos: Hoffmann skeptisch über Trumps Auftritt – Was erwartet uns?“

Hoffmann, der im Sommer gemeinsam mit Larry Fink, dem Gründer von Blackrock, das Amt übernommen hat, stellt klar, dass das WEF-Programm nicht aufgrund von Trumps Ankunft geändert wurde. Er weist Gerüchte zurück, dass "woke Themen" aus dem Programm gestrichen wurden, und betont, dass das Programm bereits lange vor der Ankündigung der US-Delegation feststand. Auch eine Anfrage zur Programmänderung habe es nicht gegeben.

André Hoffmann, der neue Co-Präsident des World Economic Forum (WEF), äußert sich im Vorfeld des WEF-Treffens in Davos skeptisch über den Auftritt von US-Präsident Donald Trump. In einem Interview mit der "Handelszeitung" betont Hoffmann, dass er keine großen Erwartungen an Trumps Rede habe und grundsätzlich keine Wunder erwarte. Trotz seiner früheren kritischen Äußerungen über Trump, den er einmal als "korrupten alten Mann" bezeichnete, sieht Hoffmann keinen Anlass zur Sorge über einen möglichen Eklat. Er begrüßt Trumps Teilnahme als wichtig für den Dialog, da verschiedene Stimmen gehört werden sollten.

Nach dem abrupten Rücktritt von WEF-Gründer Klaus Schwab sieht Hoffmann keinen dringenden Reformbedarf innerhalb der Organisation oder des Stiftungsrates. Er und Fink sind sich einig, dass die Jahrestagung in Davos stattfinden wird, und betonen, dass die inhaltliche Arbeit im Vordergrund stehen soll. Reformen der Organisation selbst sind derzeit nicht geplant, und Hoffmann betont, dass alles beim Alten bleibt. Die anderen Veranstaltungen des WEF im Jahr sollen jedoch an Bedeutung gewinnen.

In einem anderen wirtschaftlichen Kontext hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Roche von 260 auf 365 Franken angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst James Quigley hebt hervor, dass sich die Aussichten für Roche deutlich verbessert haben, insbesondere aufgrund positiver Studienergebnisse zu den Medikamenten Giredestrant und Fenebrutinib. Diese Entwicklungen könnten das Wachstumspotenzial des Unternehmens bis 2026 steigern, wobei ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein ansteigendes Core-Ergebnis erwartet werden.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl das WEF als auch Roche in einer Phase der Anpassung und Neuausrichtung sind, während Hoffmann und Fink die Weichen für die Zukunft des Forums stellen.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 375,1EUR auf Lang & Schwarz (17. Januar 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.