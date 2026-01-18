Die Fregatten sind Teil eines umfassenden Rüstungsprogramms, das bis 2036 insgesamt 25 Milliarden Euro in neue Waffensysteme, Schiffe, Kampfjets und moderne Verteidigungstechnologien investieren soll. Zu den geplanten Anschaffungen gehören auch 20 amerikanische F-35-Tarnkappenjets sowie neue israelische Luftabwehrsysteme. Trotz der finanziellen Herausforderungen, die Griechenland nach der Finanzkrise von 2010 bis 2018 zu bewältigen hatte, gibt es sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung wenig Kritik an den hohen Militärausgaben. Dies ist vor allem auf die anhaltenden Spannungen mit der Türkei zurückzuführen, die seit Jahrzehnten bestehen und immer wieder zu Konflikten führen.

Griechenland hat kürzlich die erste von vier hochmodernen Fregatten des Typs Belharra empfangen, die im Rahmen eines Rüstungsprogramms von Frankreich erworben wurden. Diese Fregatten, die jeweils rund eine Milliarde Euro kosten, sollen die militärische Abschreckungsfähigkeit des Landes stärken, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei der Übergabe betonte. Der Empfang des Kriegsschiffes wurde im griechischen Fernsehen übertragen und markiert einen bedeutenden Schritt in der Verteidigungsstrategie Griechenlands.

Die konservative Regierung sieht sich durch die aktuelle internationale Lage bestärkt, insbesondere durch den Konflikt um Grönland und die geopolitischen Spannungen, die durch den Krieg in der Ukraine und die Instabilität im Nahen Osten verstärkt werden. Diese Entwicklungen haben die Notwendigkeit einer robusten Verteidigungspolitik unterstrichen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Griechenland mit der Fregattenanschaffung einen entscheidenden Schritt in Richtung einer stärkeren militärischen Präsenz und Abschreckung unternimmt, während die geopolitischen Spannungen in der Region und weltweit die Rüstungsanstrengungen weiter anheizen.

