Allerthal-Werke AG: Rekordüberschuss und Dividende – Ein Comeback!

Die Allerthal-Werke AG plant, auf Basis des positiven Ergebnisses eine Dividende von voraussichtlich 1,50 Euro je Aktie vorzuschlagen, was im Vergleich zum Vorjahr, in dem keine Dividende ausgeschüttet wurde, einen signifikanten Anstieg darstellt. Die endgültige Feststellung des Jahresabschlusses wird nach der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 26. März 2026 erfolgen.

Die Allerthal-Werke AG hat am 15. Januar 2026 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die einen deutlichen Turnaround im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Der ungeprüfte handelsrechtliche Jahresüberschuss beläuft sich auf etwa 3,8 Millionen Euro, während im Jahr 2024 ein Jahresfehlbetrag von 1,5 Millionen Euro verzeichnet wurde. Diese positive Entwicklung wird auch durch die Tochtergesellschaft Esterer AG unterstützt, die für das Jahr 2025 einen vorläufigen Jahresüberschuss von rund 0,75 Millionen Euro erzielt hat, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 0,5 Millionen Euro zu verzeichnen war.

Zusätzlich wurde das wirtschaftliche Eigenkapital je Aktie zum 31. Dezember 2025 auf 27,64 Euro erhöht, was einem Anstieg von 22,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (22,52 Euro am 31. Dezember 2024). Dies zeigt die solide finanzielle Basis des Unternehmens. Die größten Positionen im Anlagevermögen sind Aktien von Unternehmen wie Wacker Neuson SE, Centrotherm AG und Smartbroker AG, wobei die Beteiligung an der Esterer AG (89,7 %) nicht in die Bewertung einfließt.

Das gesamte Andienungsvolumen hat sich moderat auf 28,1 Millionen Euro erhöht, was einen leichten Anstieg im Vergleich zu 27,7 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Diese Entwicklungen deuten auf eine positive Geschäftsentwicklung und eine Stabilisierung der finanziellen Lage der Allerthal-Werke AG hin.

Die Unternehmensführung, vertreten durch Vorstand Eric Hönscheid, steht für Rückfragen zur Verfügung und betont die Bedeutung dieser Ergebnisse für die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die Allerthal-Werke AG ist an den Börsen in Hannover, München und Stuttgart gelistet und verfolgt weiterhin eine transparente Kommunikation mit ihren Aktionären und der Öffentlichkeit.

Die Allerthal-Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,18 % und einem Kurs von 23,80EUR auf Stuttgart (16. Januar 2026, 19:58 Uhr) gehandelt.