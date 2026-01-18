Nexus Uranium sichert sich Deadhorse: Schlüsselprojekt für US-Energiezukunft!

CEO Jeremy Poirier hebt das Potenzial des Projekts hervor, insbesondere im Hinblick auf die inländische Versorgungssicherheit der USA, die mehr als 90 % ihres Uranbedarfs importieren. Die Kernkraft wird zunehmend als Schlüssel zur Umstellung auf saubere Energie betrachtet, was die Relevanz von Projekten wie Deadhorse unterstreicht. Das Unternehmen plant, die Uranexploration in der Umgebung des Chord-Projekts voranzutreiben, um die nationale Energieversorgung zu stärken und gleichzeitig den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Nexus Uranium Corp. hat am 15. Januar 2026 den Erwerb des Uranprojekts „Deadhorse“ in South Dakota bekannt gegeben. Das Projekt umfasst 17 nicht patentierte Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 340 Acres und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Projekt „Chord“. Mit diesem strategischen Schritt konsolidiert Nexus seinen Grundbesitz in einem historischen Uranrevier und verfolgt das Ziel, ein eigenständiges In-Situ-Recovery (ISR)-Projekt in der Region aufzubauen.

Das Deadhorse-Projekt liegt im historischen Uranrevier Edgemont, das Teil der Black Hills ist und über eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund U3O8 verfügt. Die geologischen Gegebenheiten in der Region sind vielversprechend, da die Uranmineralisierung mit Sandsteinen aus der Kreidezeit und Paläokanal-Systemen in Verbindung steht.

Nexus Uranium positioniert sich in einem wachsenden Markt, in dem die Nachfrage nach Uran aufgrund der Entwicklung neuer Technologien, wie den Small Modular Reactors (SMRs), steigt. Diese Mini-Atomkraftwerke gelten als umweltfreundliche und flexible Lösung für die Energieerzeugung und könnten eine wichtige Rolle in der zukünftigen Energieversorgung spielen.

Die ISR-Technologie, die Nexus für die Uranförderung einsetzen möchte, gilt als umweltfreundlich und kosteneffizient. Sie ermöglicht die Gewinnung von Uran ohne umfangreiche Eingriffe in die Umwelt, was den Genehmigungsprozess erheblich vereinfacht. Diese Methode hat sich seit den 1960er Jahren bewährt und macht heute etwa 70 % der weltweiten Uranproduktion aus.

Insgesamt sieht Nexus Uranium Corp. großes Potenzial in der Uranexploration und -förderung, insbesondere in Anbetracht der wachsenden globalen Nachfrage nach sauberer Energie. Der Erwerb des Deadhorse-Projekts ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Marktposition des Unternehmens und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Uranversorgung in den USA.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 1,660EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.