Westwing 2025: Starkes Wachstum und beeindruckende Finanzkennzahlen!

Die Westwing Group SE hat am 16. Januar 2026 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die ein starkes Wachstum und eine positive Entwicklung der finanziellen Kennzahlen zeigen. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 163 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde insbesondere durch erfolgreiche Verkaufsaktionen während der Black Week und zum Jahresende begünstigt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 beläuft sich das GMV auf 507 Millionen Euro, was einem moderaten Wachstum von 2 % gegenüber 2024 entspricht.

Der Umsatz wird auf etwa 449 Millionen Euro geschätzt, was sich in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von 425 bis 455 Millionen Euro bewegt und einem Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Erhöhung der Prognose für das bereinigte EBITDA, das nun zwischen 42 und 45 Millionen Euro erwartet wird, nachdem das Unternehmen zuvor mit 25 bis 35 Millionen Euro kalkuliert hatte. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 bis 10 %.