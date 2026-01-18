    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestwing AktievorwärtsNachrichten zu Westwing
    Westwing 2025: Starkes Wachstum und beeindruckende Finanzkennzahlen!

    Die Westwing Group SE hat am 16. Januar 2026 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die ein starkes Wachstum und eine positive Entwicklung der finanziellen Kennzahlen zeigen. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 163 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde insbesondere durch erfolgreiche Verkaufsaktionen während der Black Week und zum Jahresende begünstigt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 beläuft sich das GMV auf 507 Millionen Euro, was einem moderaten Wachstum von 2 % gegenüber 2024 entspricht.

    Der Umsatz wird auf etwa 449 Millionen Euro geschätzt, was sich in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von 425 bis 455 Millionen Euro bewegt und einem Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Erhöhung der Prognose für das bereinigte EBITDA, das nun zwischen 42 und 45 Millionen Euro erwartet wird, nachdem das Unternehmen zuvor mit 25 bis 35 Millionen Euro kalkuliert hatte. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 9 bis 10 %.

    Westwing schloss das Jahr 2025 mit einem Netto-Cashflow von 25 Millionen Euro und einer soliden Netto-Cash-Position von 94 Millionen Euro ab, was eine Verbesserung gegenüber 69 Millionen Euro Ende 2024 darstellt. Der Anteil der Westwing Collection am GMV stieg auf 63 %, was einen Anstieg um 8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

    CEO Dr. Andreas Hoerning äußerte sich positiv über die Leistungen des Unternehmens im Jahr 2025 und betonte den erfolgreichen Abschluss der zweiten Phase des Unternehmensplans zur Wertsteigerung. Er hob hervor, dass die erzielten Ergebnisse die hohe Leistungsfähigkeit des Teams widerspiegeln.

    Der vollständige Jahresbericht für 2025, der auch einen Ausblick auf 2026 enthalten wird, ist für den 26. März 2026 angekündigt. Westwing, als führendes Unternehmen im Bereich Beautiful Living E-Commerce in Europa, ist in 22 Ländern aktiv und bietet ein kuratiertes Sortiment an Produkten an, das sowohl Eigenmarken als auch Drittmarken umfasst.



    Westwing

    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0

    Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,24 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



