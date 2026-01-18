Frankfurter Flughafen: Passagierzahlen steigen, aber Rekorde bleiben unerreicht!

Der Frankfurter Flughafen bleibt auch im Jahr 2025 hinter den Rekordwerten aus der Zeit vor der Corona-Pandemie zurück. Laut dem Flughafenbetreiber Fraport stieg die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen. Dies entspricht jedoch einem Rückgang von über 10 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere den Flughafen nutzten. Fraport-Chef Stefan Schulte hatte seine Prognose für die Passagierzahlen im November von bis zu 64 Millionen auf rund 63 Millionen gesenkt. Eine neue Prognose für 2026 wird üblicherweise erst bei der Jahresbilanz im März veröffentlicht.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die von Fraport betriebenen Flughäfen im Ausland, darunter die Airports in Antalya, Lima und 14 griechischen Regionalflughäfen, neue Höchstwerte. Insgesamt stieg das Passagieraufkommen im Konzern um 5,3 Prozent auf 183,7 Millionen. Schulte äußerte jedoch Bedenken über die schwache Entwicklung des deutschen Marktes, der im europäischen Vergleich bei der Erholung des Luftverkehrs nach der Pandemie hinterherhinkt. Er forderte von der Bundesregierung weitere Maßnahmen zur Ankurbelung des Flugverkehrs, wobei die kürzlich beschlossene Senkung der Ticketsteuer nur als erster Schritt angesehen wird.