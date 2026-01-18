Staatsanleihen im Rückgang: Trumps Äußerungen dämpfen Zinssenkungsfantasien

Trotz der weiterhin eingepreisten Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte bis zum Jahresende sanken die Wahrscheinlichkeiten für diese Schritte leicht. Am Donnerstag gaben die Anleihen ebenfalls nach, wobei der Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 128,31 Punkte fiel und die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei 2,82 Prozent lag. Die geopolitischen Risiken im Iran, die zuvor die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht hatten, traten in den Hintergrund, während die Wachstumsdaten aus Deutschland kaum Einfluss auf die Anleihekurse hatten.

Am Freitag erlebten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, nachdem sie im Verlauf der Woche Gewinne erzielt hatten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 128,19 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,84 Prozent anstieg. Diese Entwicklung steht im Kontext von US-Präsident Donald Trumps zurückhaltenden Äußerungen zur möglichen Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell, die die Zinssenkungsfantasien am Markt dämpften. Trump äußerte sich skeptisch zur Nominierung von Kevin Hassett, einem Befürworter einer lockeren Geldpolitik, was die Wahrscheinlichkeit für die Ernennung des als glaubwürdiger geltenden Kevin Warsh erhöhte.

Die deutsche Wirtschaft steht vor Herausforderungen, da sie knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeigeschrammt ist. Das Statistische Bundesamt prognostiziert für 2025 ein Wachstum von 0,2 Prozent, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank äußerte, dass die Hoffnung auf einen Trendwechsel im Wachstum berechtigt sei, da die Auftragseingänge zuletzt positiv überrascht hätten.

Am Freitag bewegten sich die Kurse der Staatsanleihen nur wenig, was auf die unsichere Weltlage zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,03 Prozent auf 128,31 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei 2,83 Prozent lag. Analysten betonten, dass die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die Lage im Iran, das dominierende Thema am Anleihenmarkt bleiben. Inflationsdaten aus Deutschland zeigten eine Teuerung unter zwei Prozent, was ebenfalls für wenig Bewegung sorgte. Der Fokus richtete sich am Nachmittag auf die USA, wo Daten zur Industrieproduktion und Äußerungen von US-Notenbankvertretern erwartet wurden, die für die Geldpolitik von Bedeutung sind.

