    Zukunft des Urans: Future Fuels entdeckt vielversprechende Vorkommen!

    Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) hat die Ergebnisse seiner Gravitationsbodenmessung 2025 für das Uranprojekt „Hornby Basin“ veröffentlicht, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk in Nunavut befindet. Das Unternehmen besitzt das gesamte 3.407 km² große Gebiet, das über 40 unerschlossene Uranvorkommen, einschließlich des historischen Systems „Mountain Lake“, umfasst. Die Messungen wurden von EarthEx Geophysical Solutions Inc. durchgeführt und stellen den detailliertesten Gravitationsdatensatz dar, der jemals in diesem Gebiet erhoben wurde.

    Die Untersuchung identifizierte mehrere hochprioritäre Gravitationsanomalien, die mit strukturellen Korridoren und bekannten Uranmineralisierungen in Verbindung stehen. Rob Leckie, President und CEO von Future Fuels, äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte, dass die Gravitationsmessungen klare Ziele geliefert haben, die auf ein größeres Uransystem hinweisen. Das Unternehmen plant, diese Ziele in zukünftigen Bohrungen zu verfolgen und die geophysikalische Technik auch an anderen Stellen des Gebiets anzuwenden.

    Das Programm ist Teil einer umfassenden Explorationsstrategie, die darauf abzielt, das historische Uransystem „Mountain Lake“ zu erweitern und zusätzliche mineralisierte Zonen entlang des strukturellen Korridors „Helmut-Imperial“ zu identifizieren. Die Feldarbeiten fanden zwischen Mitte September und Anfang Oktober 2025 statt, wobei der Umfang des historischen Gravitationsdatensatzes mehr als verdoppelt wurde.

    Die Gravitationsmessungen haben das Verständnis der Dichtearchitektur des Untergrunds im Gebiet Mountain Lake erheblich verbessert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schwerkraftmessungen ein effektives Instrument zur Kartierung struktureller Kontrollen und zur Identifizierung von Dichteanomalien im Zusammenhang mit Uranmineralisierungen sind. Die positiven Ergebnisse und die neu definierten Anomalien deuten darauf hin, dass das Gebiet über die historisch definierte Zone hinaus weitere mineralisierte Abschnitte beherbergen könnte.

    Zudem hat Future Fuels durch den Erwerb von 232 Mineralschürfrechten und sechs Mineralkonzessionen eine dominierende Position im Hornby-Becken gesichert. Diese Konsolidierung ermöglicht eine einheitliche Entwicklungsstrategie, die Synergien in Bezug auf Datenverfügbarkeit und operative Effizienz bietet.

    In Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach Energie, insbesondere durch Technologien wie Künstliche Intelligenz, wird die Kernenergie als wichtige Lösung für den steigenden Energiebedarf angesehen. Unternehmen wie Google, Amazon und Microsoft investieren in fortschrittliche Reaktortechnologien, um ihre Rechenzentren mit stabiler Energie zu versorgen. Die US-Regierung plant, die Atomkraft bis 2050 zu verdreifachen, was die Relevanz von Uranprojekten wie dem von Future Fuels weiter erhöht.



    ISIN:CA36118K1084WKN:A40TUW

    Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 0,498EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.



