Ukraine im Winter: Kiew kämpft gegen Kälte und humanitäre Krise!

Die Ukraine steht kurz vor dem Beginn des fünften Kriegsjahres vor einer humanitären Katastrophe, da sie den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch erlebt. Massive Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen haben dazu geführt, dass Hunderttausende Menschen in Städten wie Kiew, Charkiw, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa ohne Strom und Heizung auskommen müssen. In Kiew, der Hauptstadt mit drei Millionen Einwohnern, ist die Situation besonders dramatisch. Bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius sind die Menschen gezwungen, sich in dicken Kleidern und mit Notstromaggregaten über die vereisten Bürgersteige zu bewegen.

Die ständigen Stromabschaltungen, die seit dem Herbst zunehmen, haben den Alltag der Stadtbewohner stark beeinträchtigt. Viele Haushalte sind ohne Heizung, und der öffentliche Nahverkehr kommt zum Erliegen. Die Kiewer nutzen Gasherde, um Ziegelsteine aufzuwärmen, die sie dann als Wärmequelle in ihren Betten verwenden. Bürgermeister Vitali Klitschko hat versichert, dass die Energieunternehmen rund um die Uhr an der Behebung der Schäden arbeiten, doch die Realität sieht anders aus: Rund 300 Wohnblöcke sind weiterhin ohne Heizung, und viele Heizkörper liefern nur lauwarme Luft.