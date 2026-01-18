CEO Dr. Jens Amail: Vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2030 bei SNP!

Willi Westenberger, Managing Director bei Carlyle und Vorsitzender des Aufsichtsrats von SNP, lobte Amails Beitrag zur Stärkung der Marktposition und der operativen Abläufe des Unternehmens. Unter seiner Leitung hat SNP auch die internationale Expansion vorangetrieben und ein globales Partnernetzwerk ausgebaut, was als Grundlage für nachhaltiges Wachstum dient. Die vorzeitige Vertragsverlängerung wird als Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens in das Führungsteam gewertet.

Am 15. Januar 2026 gab die SNP Schneider-Neureither & Partner SE bekannt, dass der Aufsichtsrat den Vertrag von CEO Dr. Jens Amail vorzeitig bis Dezember 2030 verlängert hat. Diese Entscheidung reflektiert die positive operative Entwicklung des Unternehmens und das Vertrauen in die strategische Ausrichtung unter Amails Führung. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2023 hat SNP signifikante Fortschritte erzielt, darunter Rekordwerte bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT.

Die Erfolge von SNP sind eng mit Amails Strategien verbunden, die eine erfolgreiche Internationalisierung und eine klare Wachstumsstrategie umfassen. Die Einführung der Plattform SNP Kyano im Jahr 2024 stellte einen bedeutenden Schritt in der digitalen Transformation dar und unterstützt Unternehmen bei der Datenmigration und dem Datenmanagement. Diese Innovationen haben SNP in der Branche als zuverlässigen Partner positioniert, insbesondere für Unternehmen, die auf datengestützte Lösungen setzen.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die strategische Partnerschaft mit der globalen Investmentgesellschaft Carlyle, die Ende 2024 eingegangen wurde. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die nächste Wachstumsphase von SNP zu unterstützen und die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu beschleunigen.

SNP hat sich als führender Anbieter von Softwarelösungen etabliert, die Unternehmen bei der Reorganisation und Modernisierung ihrer IT-Landschaften unterstützen. Mit über 3.000 Kunden in mehr als 80 Ländern, darunter zahlreiche DAX 40 und Fortune 500 Unternehmen, hat SNP eine solide Marktstellung erreicht. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 254,8 Millionen Euro und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter an 36 Standorten weltweit.

Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Jens Amail sichert die Stabilität an der Unternehmensspitze und positioniert SNP gut für zukünftige Herausforderungen und Wachstumschancen.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 79,20EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.