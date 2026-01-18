Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft für Nordamerika!

Die Partnerschaft hat bereits erste Früchte getragen: Der erste Merchant, der über Deutsche Payment vermittelt wurde, hat bereits einen Vertrag mit DebitWay unterzeichnet. Alexander Herbst, Vorstand der Deutschen Payment A1M SE, betont die strategische Bedeutung dieser Zusammenarbeit. Durch den Zugang zu INTERAC, dem wichtigsten Online-Debit-System in Kanada, kann das Unternehmen einen Markt bedienen, der zuvor nicht zugänglich war. Diese Initiative ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie der Deutschen Payment, die in den letzten Wochen mehrere strategische Kooperationen eingegangen ist, um ihren Merchants weltweit optimale Zahlungslösungen anzubieten.

Die Deutsche Payment A1M SE hat am 15. Januar 2026 eine strategische Partnerschaft mit dem kanadischen Payment Service Provider DebitWay (DataPay Technologies Inc.) geschlossen. Diese Kooperation ermöglicht es der Deutschen Payment, direkt in den nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt einzutreten und ihr Leistungsportfolio erheblich zu erweitern. Zu den neuen angebotenen Zahlungslösungen gehören INTERAC Online Payment, ein führendes Online-Debit-Zahlungssystem in Kanada, sowie elektronische Banküberweisungen, Lastschriftverfahren und Kreditkartenabwicklung.

DebitWay ist seit 2004 in Kanada tätig und hat sich durch kontinuierliche Innovation und umfangreiche Branchenerfahrung einen Namen gemacht. Das Unternehmen bietet eine sichere und effiziente Plattform für die Abwicklung von Online-Zahlungen und verbindet Merchants mit Kunden.

Die Deutsche Payment A1M SE, mit Sitz in Berlin, ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen, das als Payment-Orchestrator maßgeschneiderte Zahlungslösungen für Unternehmen entwickelt. Mit einem internationalen Netzwerk von über 70 Payment-Partnern bietet das Unternehmen optimierte Zahlungsprozesse für E-Commerce, POS und spezialisierte Segmente.

Zusätzlich zur Partnerschaft mit DebitWay plant die Deutsche Payment A1M SE, sich auch im Bereich des virtuellen Sports zu engagieren. Am 18. Januar 2026 wird das Unternehmen am iRacing Daytona 24 Special Event teilnehmen, einem prestigeträchtigen virtuellen Motorsport-Event. Dabei wird das Unternehmen eine Spendenaktion zugunsten von SOS-Kinderdorf Deutschland durchführen, wobei für jede absolvierte Runde 1,50 Euro gespendet werden. Dies zeigt das Engagement der Deutschen Payment, ihre geschäftlichen Aktivitäten mit sozialen Initiativen zu verbinden und gleichzeitig ihre Marke in neuen Märkten zu positionieren.

Die Deutsche Payment A1M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Düsseldorf (16. Januar 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.