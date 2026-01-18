Finanzberichte 2026: SURTECO GROUP SE kündigt wichtige Termine an!

Für das erste Halbjahr 2026 plant die SURTECO GROUP die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 30. April 2026. Diese Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter den entsprechenden Links für deutsche und englische Finanzberichte zugänglich sein. Zudem wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr am 30. Oktober 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die SURTECO GROUP SE hat am 15. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die im Jahr 2026 veröffentlicht werden sollen. Die Informationen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der für gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Darüber hinaus kündigte die SURTECO GROUP SE die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Jahresfinanzberichts für den 21. April 2026 an. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar. Des Weiteren wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 31. Juli 2026 veröffentlicht, auch in beiden Sprachen.

Die SURTECO GROUP SE, mit Sitz in Buttenwiesen, Deutschland, ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Oberflächenmaterialien und -lösungen spezialisiert hat. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und dient der Transparenz gegenüber Investoren und anderen Stakeholdern. Die Berichte bieten Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens und sind für die Bewertung der Unternehmensperformance von entscheidender Bedeutung.

Die Veröffentlichung der Finanzberichte erfolgt gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), insbesondere den §§ 114, 115 und 117, die die Pflicht zur Veröffentlichung von Finanzinformationen regeln. Die SURTECO GROUP SE verpflichtet sich, alle relevanten Informationen zeitnah und transparent zur Verfügung zu stellen, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Unternehmensstrategie klar zu kommunizieren.

Für weitere Informationen und den Zugang zu den Finanzberichten können Interessierte die offizielle Website der SURTECO GROUP SE besuchen.

Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 12,35EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.