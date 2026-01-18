Stabilus SE lädt zur Webkonferenz: Q1-GJ2026 Ergebnisse im Fokus!

In der Webkonferenz wird der Vorstand, vertreten durch Dr. Michael Büchsner (CEO) und Andreas Jaeger (CFO), die Entwicklungen und finanziellen Kennzahlen des ersten Quartals vorstellen. Die Konferenz wird voraussichtlich eine Dauer von etwa 60 Minuten haben, einschließlich einer Frage-und-Antwort-Runde. Die Teilnahme an der Konferenz erfolgt über einen Livestream, für den eine Registrierung erforderlich ist. Die Konferenzsprache wird Englisch sein.

Die Stabilus SE, ein führender Anbieter von Motion-Control-Lösungen, hat am 16. Januar 2026 eine Einladung zu einer Webkonferenz veröffentlicht, die am 26. Januar 2026 um 10:30 Uhr MEZ stattfinden wird. Anlass der Konferenz ist die Präsentation der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026, das am 30. September 2026 endet. Die Ergebnisse sowie eine begleitende Präsentation werden am selben Tag ab 7:00 Uhr auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Stabilus SE hat sich als ein bedeutender Akteur in verschiedenen Industrien etabliert, darunter Mobilität, Automatisierung und Gesundheit. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeiter. Die Aktien der Stabilus SE sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und im SDAX-Index vertreten.

Für Investoren und Analysten bietet die Webkonferenz eine wertvolle Gelegenheit, Einblicke in die Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens zu erhalten. Interessierte können sich über die bereitgestellten Links registrieren und an der Konferenz teilnehmen. Für weitere Informationen steht der Investorenkontakt Andreas Schröder zur Verfügung.

Zusammenfassend ist die Einladung zur Webkonferenz ein wichtiger Schritt für Stabilus SE, um Transparenz gegenüber Investoren zu schaffen und die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 zu kommunizieren. Die Präsentation wird nicht nur die finanziellen Ergebnisse beleuchten, sondern auch die strategischen Initiativen des Unternehmens im Kontext der aktuellen Marktentwicklungen.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.