    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Revolutionäre Studie: Nadelfreie Adipositas-Therapie könnte Durchbruch bringen!

    LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) hat den Start einer kontrollierten vergleichenden Tierstudie angekündigt, die die nadelfreie transdermale Verabreichung von Adipositas-Therapien der zweiten Generation untersucht. Diese Studie, die in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern durchgeführt wird, zielt darauf ab, die Wirksamkeit einer Formulierung auf Basis von zelldurchdringenden Peptiden (CPP) zu evaluieren. Die Tiere in der Studie erhalten entweder eine topische CPP-Formulierung oder eine subkutane Injektion eines GLP/GIP-basierten Medikaments, gefolgt von einem kontrollierten Glukosetoleranztest zur Messung der Blutzuckerwerte.

    Die In-vivo-Studie stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um die transdermale Plattform von LIR von der Planungsphase in die Funktionsprüfung zu überführen. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob die transdermale Anwendung signifikante biologische Aktivität entfalten kann und ob sie die Blutzuckerkontrolle effektiv unterstützt. Ein erfolgreiches Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass die Tiere, die die transdermale Behandlung erhalten, stabilere Glukoseprofile aufweisen.

    LIR verfolgt mit dieser Studie das Ziel, patientenfreundliche und skalierbare Alternativen zu injizierbaren Therapien zu entwickeln. Nadelfreie Behandlungen könnten die Anwendung vereinfachen und die Therapietreue verbessern, was besonders für Patienten von Vorteil wäre, die häufige Injektionen benötigen. Edward Mills, CEO von LIR, betont die Relevanz der Studie für eine gesamte Klasse von Inkretin-Therapien und sieht das Potenzial, die Entwicklung über mehrere GLP-/GIP-basierte Wirkstoffe hinweg zu vereinfachen.

    Das Unternehmen hat zudem ICP Securities Inc. mit der Erbringung von Marketmaking-Dienstleistungen beauftragt, um die Liquidität der Aktien zu erhöhen. LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Bekämpfung von Adipositas, einem globalen Gesundheitsproblem, das in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Die transdermale Verabreichung könnte eine kosteneffiziente und zugängliche Lösung bieten, insbesondere in Regionen mit eingeschränktem Zugang zu modernen Therapien.

    Insgesamt zeigt die Studie das Engagement von LIR, innovative Ansätze zur Behandlung von Adipositas zu erforschen und gleichzeitig die Herausforderungen der aktuellen injizierbaren Therapien zu adressieren.



    LIR Life Sciences

    +1,69 %
    -14,63 %
    -9,93 %
    -9,93 %
    +851,09 %
    -71,90 %
    -71,61 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9

    Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 1,205EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Revolutionäre Studie: Nadelfreie Adipositas-Therapie könnte Durchbruch bringen! LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) hat den Start einer kontrollierten vergleichenden Tierstudie angekündigt, die die nadelfreie transdermale Verabreichung von Adipositas-Therapien der zweiten Generation untersucht. Diese …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     