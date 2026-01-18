Revolutionäre Studie: Nadelfreie Adipositas-Therapie könnte Durchbruch bringen!

Die In-vivo-Studie stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, um die transdermale Plattform von LIR von der Planungsphase in die Funktionsprüfung zu überführen. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob die transdermale Anwendung signifikante biologische Aktivität entfalten kann und ob sie die Blutzuckerkontrolle effektiv unterstützt. Ein erfolgreiches Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass die Tiere, die die transdermale Behandlung erhalten, stabilere Glukoseprofile aufweisen.

LIR Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) hat den Start einer kontrollierten vergleichenden Tierstudie angekündigt, die die nadelfreie transdermale Verabreichung von Adipositas-Therapien der zweiten Generation untersucht. Diese Studie, die in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern durchgeführt wird, zielt darauf ab, die Wirksamkeit einer Formulierung auf Basis von zelldurchdringenden Peptiden (CPP) zu evaluieren. Die Tiere in der Studie erhalten entweder eine topische CPP-Formulierung oder eine subkutane Injektion eines GLP/GIP-basierten Medikaments, gefolgt von einem kontrollierten Glukosetoleranztest zur Messung der Blutzuckerwerte.

LIR verfolgt mit dieser Studie das Ziel, patientenfreundliche und skalierbare Alternativen zu injizierbaren Therapien zu entwickeln. Nadelfreie Behandlungen könnten die Anwendung vereinfachen und die Therapietreue verbessern, was besonders für Patienten von Vorteil wäre, die häufige Injektionen benötigen. Edward Mills, CEO von LIR, betont die Relevanz der Studie für eine gesamte Klasse von Inkretin-Therapien und sieht das Potenzial, die Entwicklung über mehrere GLP-/GIP-basierte Wirkstoffe hinweg zu vereinfachen.

Das Unternehmen hat zudem ICP Securities Inc. mit der Erbringung von Marketmaking-Dienstleistungen beauftragt, um die Liquidität der Aktien zu erhöhen. LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Bekämpfung von Adipositas, einem globalen Gesundheitsproblem, das in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Die transdermale Verabreichung könnte eine kosteneffiziente und zugängliche Lösung bieten, insbesondere in Regionen mit eingeschränktem Zugang zu modernen Therapien.

Insgesamt zeigt die Studie das Engagement von LIR, innovative Ansätze zur Behandlung von Adipositas zu erforschen und gleichzeitig die Herausforderungen der aktuellen injizierbaren Therapien zu adressieren.

Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 1,205EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.