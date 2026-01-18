Dividenden im Fokus
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Cogeco Communications ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Kanada und den USA, spezialisiert auf Breitband-Internet, TV und Telefonie. Mit starker regionaler Präsenz konkurriert es mit Bell, Rogers und Shaw. Einzigartig sind seine kundenorientierten Dienste und Infrastrukturinvestitionen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Cogeco Communications nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Cogeco Communications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Cogeco Communications investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -0,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Cogeco Communications weißt eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Cogeco Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.01.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Cogeco Communications Aktie. Sie steigt um +3,18 % auf 45,40€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,78 %, eine Investition von etwa 17.302€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|3,95
|+7,10 %
|+5,78 %
|2025
|3,688
|+7,96 %
|+5,57 %
|2024
|3,416
|+10,05 %
|+5,89 %
|2023
|3,104
|+10,07 %
|+4,59 %
|2022
|2,82
|0,00 %
|+2,89 %
Warum Cogeco Communications für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,78 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 8,04
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Cogeco Communications Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,13 %
|1 Monat
|+11,27 %
|3 Monate
|+15,23 %
|1 Jahr
|+8,61 %
Informationen zur Cogeco Communications Aktie
Es gibt 30 Mio. Cogeco Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.
Cogeco Communications Aktie jetzt kaufen?
Ob die Cogeco Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cogeco Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.