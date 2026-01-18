Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Cogeco Communications ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Kanada und den USA, spezialisiert auf Breitband-Internet, TV und Telefonie. Mit starker regionaler Präsenz konkurriert es mit Bell, Rogers und Shaw. Einzigartig sind seine kundenorientierten Dienste und Infrastrukturinvestitionen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Cogeco Communications nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Cogeco Communications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

