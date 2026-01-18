    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCogeco Communications AktievorwärtsNachrichten zu Cogeco Communications

    Dividenden im Fokus

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Dividenden im Fokus - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Cogeco Communications ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Kanada und den USA, spezialisiert auf Breitband-Internet, TV und Telefonie. Mit starker regionaler Präsenz konkurriert es mit Bell, Rogers und Shaw. Einzigartig sind seine kundenorientierten Dienste und Infrastrukturinvestitionen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Cogeco Communications nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Cogeco Communications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,78 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,04 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Cogeco Communications investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -0,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Cogeco Communications verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,78 %.
    Mit +5,78 % Dividendenrendite bietet Cogeco Communications ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Cogeco Communications für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,78 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,04.
    Cogeco Communications weißt eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,78 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Cogeco Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.01.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Cogeco Communications Aktie. Sie steigt um +3,18 % auf 45,40. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,78 %, eine Investition von etwa 17.302 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 3,95 +7,10 % +5,78 %
    2025 3,688 +7,96 % +5,57 %
    2024 3,416 +10,05 % +5,89 %
    2023 3,104 +10,07 % +4,59 %
    2022 2,82 0,00 % +2,89 %

    Warum Cogeco Communications für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,78 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +6,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 8,04
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Cogeco Communications

    +3,18 %
    +9,13 %
    +11,27 %
    +15,23 %
    +8,61 %
    +213,10 %
    ISIN:CA19239C1068WKN:A2ADTM

    Cogeco Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,13 %
    1 Monat +11,27 %
    3 Monate +15,23 %
    1 Jahr +8,61 %

    Informationen zur Cogeco Communications Aktie

    Es gibt 30 Mio. Cogeco Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.

    Cogeco Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cogeco Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cogeco Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dividenden im Fokus Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     