    Rasmussen

    Trumps Zollandrohung für Dänemark überraschend

    Für Sie zusammengefasst
    • Dänemarks Außenminister überrascht von Trumps Drohung.
    • Trump kündigt Zölle wegen Grönland-Konflikt an.
    • Militärpräsenz in Grönland soll Sicherheit erhöhen.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen zeigt sich von der Zoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump gegenüber mehreren europäischen Staaten im Grönland-Konflikt überrascht. Das teilte der Däne in einer Stellungnahme der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge mit. Dänemark stehe derzeit in engem Kontakt mit der EU-Kommission.

    Trump stößt sich daran, dass Deutschland und andere europäische Staaten jüngst teils auf Einladung Dänemarks Soldaten auf die Insel geschickt haben. Er will Grönland, das Teil des Königreiches Dänemark ist, den USA einverleiben und begründet dies immer wieder auch mit Sicherheitsinteressen. Der Zweck der verstärkten militärischen Präsenz in Grönland bestehe jedoch genau darin, die Sicherheit in der Arktis zu erhöhen, sagte Rasmussen den Angaben zufolge weiter.

    Trump hat unter Verweis auf den Grönland-Konflikt zusätzliche Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Länder ab Anfang Februar angekündigt. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, teilte Trump mit.

    Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland, an dem auch Rasmussen teilnahm, hatte am Mittwoch keine Lösung im Konflikt um die Besitzansprüche der USA gebracht./pba/DP/zb





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
