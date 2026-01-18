    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Macron weist Trumps Grönland-Zolldrohungen scharf zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron: Zollandrohungen von Trump inakzeptabel!
    • Europa wird geschlossen auf Drohungen reagieren.
    • Souveränität der Nationen in Europa ist wichtig.
    Macron weist Trumps Grönland-Zolldrohungen scharf zurück
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Zu Beginn des zweiten Absatzes wurde die Wortfolge zum besseren Verständnis geändert.)

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit scharfen Worten auf die Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit reagiert. "Zollandrohungen sind inakzeptabel und haben in diesem Zusammenhang keinen Platz. Die Europäer werden darauf geschlossen und koordiniert reagieren, sollten sie bestätigt werden. Wir werden die Souveränität Europas durchsetzen", schrieb Macron auf X.

    Frankreich sei der Souveränität und Unabhängigkeit der Nationen in Europa und anderswo verpflichtet und habe sich deshalb der von Dänemark beschlossenen Militärübung in Grönland angeschlossen. "Wir stehen dazu. Auch weil es um die Sicherheit in der Arktis und an den Grenzen Europas geht", sagte Macron. "Keine Einschüchterung und keine Drohung kann uns beeinflussen, weder in der Ukraine, noch in Grönland, noch anderswo auf der Welt, wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert sind."

    Trump pocht darauf, Grönland den USA einzuverleiben und begründet dies mit Sicherheitsbedenken wegen einer Bedrohung durch China und Russland in der Region. Die europäischen Nato-Verbündeten sind überzeugt, dass Grönland, das Teil des Königreichs Dänemark ist, nicht von den USA übernommen werden müsse, um die Arktis zu schützen. Mehrere Nato-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, entsendeten Soldaten auf die Insel, um die Möglichkeiten einer Militärübung zu erkunden. Gegen diese acht europäischen Staaten kündigte Trump zusätzliche Zölle an./evs/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Macron weist Trumps Grönland-Zolldrohungen scharf zurück Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit scharfen Worten auf die Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit reagiert. "Zollandrohungen sind inakzeptabel und haben in diesem Zusammenhang keinen Platz. Die Europäer werden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     