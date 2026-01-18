EU soll mit Gegenzöllen drohen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern eine geschlossene Reaktion der Europäischen Union auf die Zoll-Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen Deutschland und andere europäische Staaten im Grönland-Konflikt. "Die EU darf angesichts der Zoll-Drohungen von Trump jetzt nicht zurückweichen", sagte Fraktionschefin Katharina Dröge in Berlin. "Es braucht die klare Antwort an Trump, dass die EU auf Zollandrohungen mit Gegenzöllen antworten wird."

Dröge kritisierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für die bisherige Linie zu Trump. "Die Strategie des Zurückweichens und der Beschwichtigung von Friedrich Merz ist gescheitert", meinte die Grünen-Politikerin. "Bei der Verteidigung der internationalen Ordnung braucht es Selbstbewusstsein und Klarheit."

Trump hatte unter Verweis auf den Grönland-Konflikt weitere Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Länder angekündigt. Die gestaffelten Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt werde, teilte Trump mit./vsr/DP/zb



