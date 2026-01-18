Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die US-Großbank JP Morgan Chase verklagen. In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Als Grund nannte Trump, die Bank mit Hauptsitz in New York habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar "fälschlicherweise und unangemessen" das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor.
Das Datum dürfte auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger hinweisen. Damals drangen zahlreiche Demonstranten gewaltsam in das Gebäude des US-Parlaments ein. Dort sollte die Wahl von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden.
Seither wiederholt Trump immer wieder die widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit begnadigte Trump sämtliche Beteiligte der Kapitol-Erstürmung. Auch in seinem neuen Post auf Truth Social schrieb der US-Präsident wieder, die Wahl sei manipuliert worden./rin/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 269,4 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um -5,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 733,24 Mrd..
JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von +13,24 %/+45,16 % bedeutet.