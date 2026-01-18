WDH
Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Eylea-Dosierung in weiterer Indikation
- Bayer erhält EU-Zulassung für Eylea 8 mg.
- Eylea jetzt auch gegen retinalen Venenverschluss.
- Längere Behandlungsintervalle erhöhen Patientenattraktivität.
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf die hohe Dosierung seines Augenmedikamentes Eylea in der Europäischen Union nun in einer dritten Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel in der 8-Milligramm-Dosis zur Behandlung von Patienten mit Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des Dax-Konzerns und in der 8-Milligramm-Dosis in der EU mit Behandlungsintervallen von bis zu sechs Monaten bereits gegen die neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie gegen das diabetische Makulaödem (DMÖ) erhältlich.
Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 44,23 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,45 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -32,17 %/+13,05 % bedeutet.
EPA Takes Action to Provide Accurate Risk Information to Consumers, Stop False Labeling on Products
Es bleibt jedem selbst überlassen einmal zu recherchieren wieviel Glyphosat die Landwirte jährlich in den USA ausbringen. Die werden einen Teufel tun dieses Mittel dort zu verbieten. Dies hätte fatale Folgen für die Landwirte und ebenso für die Verbraucher. ich Persönlich gehe davon aus (das ist meine persönliche Ansicht), dass dieses unsägliche Klageprozedere nun in absehbarer Zeit ein Ende haben wird. Ich werde keine einzige Aktie verkaufen.
