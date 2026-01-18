Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Eylea-Dosierung in weiterer Indikation

Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 44,23 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,45 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -32,17 %/+13,05 % bedeutet.