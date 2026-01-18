    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    WDH

    Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Eylea-Dosierung in weiterer Indikation

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer erhält EU-Zulassung für Eylea 8 mg.
    • Eylea jetzt auch gegen retinalen Venenverschluss.
    • Längere Behandlungsintervalle erhöhen Patientenattraktivität.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (In der am 16. Januar um 13.08 Uhr gesendeten Meldung wurde der letzte Satz des 1. Absatzes präzisiert. Eylea 8 Milligramm ist in der EU in nAMD und DMÖ für Behandlungsintervalle von bis zu sechs Monaten zugelassen.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf die hohe Dosierung seines Augenmedikamentes Eylea in der Europäischen Union nun in einer dritten Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel in der 8-Milligramm-Dosis zur Behandlung von Patienten mit Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des Dax-Konzerns und in der 8-Milligramm-Dosis in der EU mit Behandlungsintervallen von bis zu sechs Monaten bereits gegen die neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie gegen das diabetische Makulaödem (DMÖ) erhältlich.

    Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 44,23 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +12,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,45 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -32,17 %/+13,05 % bedeutet.




