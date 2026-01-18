    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAutodoc AktievorwärtsNachrichten zu Autodoc
    Autodoc 2025: Weiterhin mit Hochgeschwindigkeit unterwegs!

    AUTODOC setzt seinen Wachstumskurs in Europa fort: Mehr Bestellungen, mehr aktive Kunden, größeres Sortiment und eine starke App-Präsenz treiben das Geschäft 2025 voran.

    • AUTODOC verzeichnet weiterhin starkes Wachstum in den europäischen Kernmärkten und konnte im Jahr 2025 die Bestellzahlen um 12,4 % auf 18,9 Millionen steigern.
    • Die Anzahl der aktiven Kunden stieg um 10,4 % auf 9,3 Millionen, insgesamt hat das Unternehmen seit Gründung über 30 Millionen Kunden erreicht.
    • Das Verkaufsvolumen an Produkten erhöhte sich um 10,7 % auf 72,5 Millionen Artikel, wobei die Sortimentgröße um 16,2 % auf 7,8 Millionen Produkte gewachsen ist.
    • Das Eigenmarken-Sortiment wurde um 13,9 % auf mehr als 720.000 Artikel erweitert, mit den Marken RIDEX, goCORE und Stark.
    • Das Unternehmen profitiert vom zunehmenden Durchschnittsalter der europäischen Fahrzeugflotte (11,4 Jahre), was die Nachfrage nach Reparatur- und Ersatzteilen steigert.
    • Die AUTODOC-App wurde im Jahr 2025 über 15 Millionen Mal auf mobilen Geräten installiert und insgesamt rund 141 Millionen Mal seit 2016 heruntergeladen, was die starke Online-Präsenz unterstreicht.






