57 0 Kommentare Autodoc 2025: Weiterhin mit Hochgeschwindigkeit unterwegs!

AUTODOC setzt seinen Wachstumskurs in Europa fort: Mehr Bestellungen, mehr aktive Kunden, größeres Sortiment und eine starke App-Präsenz treiben das Geschäft 2025 voran.

AUTODOC verzeichnet weiterhin starkes Wachstum in den europäischen Kernmärkten und konnte im Jahr 2025 die Bestellzahlen um 12,4 % auf 18,9 Millionen steigern.

Die Anzahl der aktiven Kunden stieg um 10,4 % auf 9,3 Millionen, insgesamt hat das Unternehmen seit Gründung über 30 Millionen Kunden erreicht.

Das Verkaufsvolumen an Produkten erhöhte sich um 10,7 % auf 72,5 Millionen Artikel, wobei die Sortimentgröße um 16,2 % auf 7,8 Millionen Produkte gewachsen ist.

Das Eigenmarken-Sortiment wurde um 13,9 % auf mehr als 720.000 Artikel erweitert, mit den Marken RIDEX, goCORE und Stark.

Das Unternehmen profitiert vom zunehmenden Durchschnittsalter der europäischen Fahrzeugflotte (11,4 Jahre), was die Nachfrage nach Reparatur- und Ersatzteilen steigert.

Die AUTODOC-App wurde im Jahr 2025 über 15 Millionen Mal auf mobilen Geräten installiert und insgesamt rund 141 Millionen Mal seit 2016 heruntergeladen, was die starke Online-Präsenz unterstreicht.





wO Newsflash

Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.

