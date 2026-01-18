Passives Einkommen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Lundin Gold ist ein führendes Bergbauunternehmen mit Fokus auf Goldabbau in Ecuador, bekannt für die hochgradige Fruta del Norte Mine. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Barrick Gold und Newmont. Die Qualität der Mine und die strategische Lage in Südamerika bieten einzigartige Vorteile.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Lundin Gold nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Lundin Gold gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,74 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +68,89 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,01 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Lundin Gold investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +1.041,87 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Lundin Gold verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,74 %.
Lundin Gold Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.01.2026
Die Lundin Gold Aktie notiert aktuell bei 72,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,50 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,74 %, eine Investition von etwa 26.738€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|4,41
|+14,81 %
|+3,74 %
|2025
|3,841
|+366,14 %
|+5,07 %
|2024
|0,824000
|+52,03 %
|+3,28 %
|2023
|0,542000
|0,00 %
|+3,56 %
Warum Lundin Gold für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,74 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +68,89 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 16,01
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Lundin Gold Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,91 %
|1 Monat
|+9,24 %
|3 Monate
|+20,18 %
|1 Jahr
|+221,60 %
Informationen zur Lundin Gold Aktie
Es gibt 241 Mio. Lundin Gold Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,39 Mrd. € wert.
Lundin Gold Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lundin Gold Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lundin Gold Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.