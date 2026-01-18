    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Geyers Marktkommentar

    DAX – Kleine Korrektur gut für den Trend, was machen die neuen Zölle?

    Börse hat schon einmal mehr Freude gemacht. Wenn immer wieder eine neue "Sau" durchs Dorf getrieben wird, fällt es wirklich schwer, mit seriöser Methodik an die Sache heranzugehen.

    Er hat es wieder getan, schon wieder. So langsam gehen einem die ständigen Zollandrohungen schon auf die Nerven. Wie soll man als Technischer Analyst eine seröse Analyse schreiben, wenn ein beleidigter Politiker ständig neue Dinge androht. Selbstverständlich muss man immer mit Unwägbarkeiten rechnen. Allerdings wäre es gut, wenn wieder einmal etwas Verlässlichkeit einkehren würde. Davon sind die Börsen derzeit weit entfernt. Die Frage aktuell ist, wie die neuerlichen Androhungen von den Marktteilnehmern aufgenommen werden. Manchmal macht sich ja auch ein gewisser Gewöhnungseffekt breit. Ob es dieses Mal auch so sein wird, werden wir spätestens zur Börseneröffnung am Montag sehen. Rein technisch betrachtet, handelt es sich bei der gerade laufenden Bewegung um eine trendbestätigende Korrektur im Aufwärtstrend. Die Indikatoren deuten zwar auf eine Ausweitung der Bewegung hin, die Kerze am Freitag mit der Intraday-Stimmungswende könnte ein Ende der Korrektur bedeuten. Alle diese Aussagen könnten vor dem Hintergrund der getroffenen Aussagen aus Übersee aber Makulatur werden.

    Dow Jones – Rechteck mit Ausbruchsmöglichkeit

     

    Hat sich beim Dow Jones eine klassische Rechteckformation aufgebaut? Das neu erreichte Niveau wird derzeit zementiert. Dabei baut sich aktuell eine Rechteckformation auf. In einem Aufwärtstrend könnte ein solches Rechteck nach oben aufgelöst werden. Ein mögliches Kursziel würde dann über 50.000 Punkten liegen. Zudem handelt es sich hier um eine große runde Zahl, die auf die Marktteilnehmer immer eine besondere Anziehungskraft ausübt. Wegen des starken Trends dürfen die Indikatoren ignoriert werden. Auch die US-Marktteilnehmer sind nicht immer davon begeistert, dass Drohungen mit Zöllen verwendet werden, um politische Themen durchzusetzen. Daher ist nicht sicher, wie der Wochenauftakt in den USA ausfallen wird.

    Gold – nutzt neues Rekordhoch zur Seitwärtskorrektur

    Weiterhin kann sich Gold auf dem sehr hohen Niveau halten und mit kleinen Kerzenkörpern eine Seitwärtskorrektur vollziehen. Am Freitag konnte sogar eine Intraday-Stimmungswende vollzogen werden. Es deutet also einiges darauf hin, dass der Aufwärtstrend weiter beibehalten wird. Die wieder aufflammende Zoll-Diskussion wird hier sicher eher fördernd als hemmend wahrgenommen werden. Auffällig ist allerdings die Divergenz bei verschiedenen Indikatoren. Trotzdem dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleiben.

    Öl – Das ging ja schnell

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Es ist ja schon ein gewohntes Bild, dass die Tankstellen nur schleppend Öl-Preisrückgänge an den Verbraucher weitergegeben. Steigt der Ölpreis allerdings nur geringfügig an, werden diese Preisveränderungen ausgesprochen schnell nachvollzogen. Der jüngste Anstieg scheint aber bereits wieder beendet zu sein. Jedenfalls konnte das Top vom Oktober nicht nachhaltig überwunden werden. Vielmehr besteht nun, auch durch die Indikatoren, die Möglichkeit, dass nun wieder eine Abwärtsbewegung ansteht. Hoffentlich wird dies auch an den Tankstellen ebenso schnell umgesetzt, wie die Preiserhöhung.

    Bitcoin/USD – Bodenbildung beendet, nun wieder nach oben

    Ein Keilausbruch nach unten, eine Bodenbildung und ein Ausbruch nach oben. Zuletzt hat der Bitcoin vieles zu bieten gehabt, was sich der Technische Analyst so wünscht. Das Überwinden des Widerstands dürfte die Bodenbildung, die nicht ganz symmetrisch verlaufen ist, beendet haben. Die Divergenz beim CCI-Indikator dürfte kaum größere Auswirkungen haben. Die Marke von 100.000 USD ist wieder in Schlagweite und sollte in den nächsten Tagen erreicht werden können.

     

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

     

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

     

    Wichtige Hinweise

     

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

