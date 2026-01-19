Anleihe auf RBI, OMV und Voestalpine mit 8,00% Zinsen und 40% Schutz

Wer den drei Aktien in den nächsten zwei Jahren eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutraut, könnte eine Investition in die neue Österreich Plus-Aktienanleihe der Raiffeisen Bank International ins Auge fassen, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktien eine Jahresbruttorendite von 8,00 Prozent abwerfen wird.

Mit einem Investment in den auf Rekordjagd befindlichen österreichischen Leitindex ATX konnten Anleger in den vergangenen 12 Monaten Kursgewinne von 43 Prozent für sich verbuchen. Wer hingegen in einzelne Werte, wie die Voestalpine- und die Raiffeisen Bank International-Aktie investiert hat, konnte sogar Wertzuwächse von 110 und 83 Prozent erwirtschaften. Nur eine Veranlagung in die OMV-Aktie warf mit einem immer noch stolzen Plus von 26 Prozent eine geringeren Wertsteigerung als der ATX auf.

8,00% Zinsen, 40% Sicherheit, Barrierebeobachtung nur am Laufzeitende

Die Schlusskurse der OMV-, der Raiffeisen Bank International- und der Voestalpine-Aktie vom 11.2.26 werden als Startwerte für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse ermittelt. Wird beispielsweise für die Raiffeisen Bank-International-Aktie ein Startwert von 37 Euro festgeschrieben, dann wird sich ein Nennwert der Anleihe von 1.000 Euro auf (1.000:37)=27,02703 Raiffeisen Bank International-Aktien beziehen.

Die jeweiligen Barrieren, die ausschließlich am letzten Bewertungstag, dem 9.2.28, aktiviert sein werden, liegen bei 60 Prozent der Startwerte. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre, am 12.2.27 und am 12.2.28 erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 8,00 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn die drei Aktienkurse am Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 14.2.28 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen eine Aktie am Bewertungstag ihre Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Wird die Anleihe beispielsweise mittels der Lieferung von Raiffeisen Bank International-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger 27 Aktien zugeteilt und der Gegenwert des Bruchstückanteil wird gutgeschrieben.

Die RBI-8,00% Österreich Plus Aktienanleihe 3, fällig am 14.2.28, ISIN: AT0000A3RCS6, kann noch bis 10.2.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 8,00 Prozent abwerfen, wenn die drei österreichischen Aktien in zwei Jahren nicht mit 40 Prozent im Vergleich zu den am anfänglichen Bewertungstag festgestellten Schlusskursen im Minus notieren.