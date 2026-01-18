Autoindustrie warnt vor Folgen von Trumps neuen Strafzöllen

Trump hatte Zölle gegen Deutschland sowie Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland angekündigt: auf alle Waren zunächst ab 1. Februar 10 Prozent und ab 1. Juni 25 Prozent - solange, bis eine Einigung über den "vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands" erzielt sei./sl/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 88,84 auf Tradegate (16. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -8,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 19,31 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -8,02 %/+36,79 % bedeutet.