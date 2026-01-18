    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Flughafen Stuttgart beauftragt eigenen Sicherheitsdienst.
    • Ziel: Schnellere Kontrollen und kürzere Wartezeiten.
    • Bundespolizei bleibt für Luftsicherheit zuständig.
    Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART (dpa-AFX) - Fluggäste in Stuttgart können laut Flughafen-Chef Ulrich Heppe künftig auf schnellere Sicherheitskontrollen hoffen. Denn in diesem Jahr stehe eine Änderung an. Künftig werde der Flughafen selbst einen Dienstleister für die Kontrollen beauftragen und steuern, sagte Heppe der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

    Bislang sei das die Aufgabe der Bundespolizei gewesen. Nun habe der Flughafen aber im Dezember vergangenen Jahres mit dem Bundesinnenministerium einen Vertrag abgeschlossen, um diese Aufgabe selbst zu übernehmen. In Frankfurt, Berlin und Köln hätten die Flughäfen bereits die Verantwortung für die Kontrollen.

    Er hoffe, dass der Flughafen seine operative Erfahrung einbringen könne, um den Prozess für die Passagiere effizienter und angenehmer zu gestalten und kürzere Wartezeiten zu erreichen, sagte Heppe.

    Die Bundespolizei habe den Job ordentlich gemacht und die Zusammenarbeit sei toll. Aber die Bundespolizei habe natürlich einen anderen Fokus und achte vor allem auf die Sicherheit und nicht so sehr darauf, wie wohl sich die Passagiere fühlten und welche Interessen sie hätten, sagte Heppe. Natürlich werde die Bundespolizei weiter für die Luftsicherheit zuständig bleiben und mit Personal hinter der Sicherheitskontrolle stehen, um aufzupassen.

    Es laufe gerade eine internationale Ausschreibung, an der sich alle großen Dienstleister beteiligt hätten. Im ersten Quartal werde einer ausgewählt, sagte Heppe. Übernehmen solle dieser dann ab November dieses Jahres./rwi/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Was sich bei der Kontrolle am Stuttgarter Flughafen ändert Fluggäste in Stuttgart können laut Flughafen-Chef Ulrich Heppe künftig auf schnellere Sicherheitskontrollen hoffen. Denn in diesem Jahr stehe eine Änderung an. Künftig werde der Flughafen selbst einen Dienstleister für die Kontrollen beauftragen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     