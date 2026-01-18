Trump-Handelskrieg gegen EU wegen Grönland - blutroter Montag voraus?

Mit einem Tweet erklärt US-Präsident Trump wegen Grönland einigen EU-Staaten den erneuten Handelskrieg - stehen wie vor einem "blutroten Montag" an den Aktienmärkten? Egal ob sich die angedrohten Zölle gegen Frankreich, Dänemark, Deutschland oder Schweden richten - es geht juristisch um die gesamte EU. Diese scheint diesmal nicht wieder zurückzuweichen - denn Trump hat offensichtlich eine rote Linie überschritten. Die EU dürfte das mit den USA geschlossene Handelsabkommen stoppen - droht nun eine Handelskrieg-Spirale, weil keine Seite zurückweicht? Oder ist die ganze Sache schnell vom Tisch, sollte nächste Woche der Supreme Court die vom US-Präsidenten verhängten IEEPA-Zölle als verfassungswidrig erklären? So oder so: Trump hat Achillesversen. Ein Abverkauf der Aktienmärkte hatte ihn schon im April mit seinem Handelskrieg gestoppt. Wichtig auch die Anleihemärkte: sehen wir einen Boykott des Kaufs von US-Staatsanleihen? Oder vielleicht sogar einen Boykott europäischer Länder der Fußball-WM, die auch in den USA stattfindet? Wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass Grönland so wichtig sein könnte..

