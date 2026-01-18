    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump-Handelskrieg gegen EU wegen Grönland - blutroter Montag voraus?

    Die EU dürfte das mit den USA geschlossene Handelsabkommen stoppen - droht nun eine Handelskrieg-Spirale, weil keine Seite zurückweicht?

    Mit einem Tweet erklärt US-Präsident Trump wegen Grönland einigen EU-Staaten den erneuten Handelskrieg - stehen wie vor einem "blutroten Montag" an den Aktienmärkten? Egal ob sich die angedrohten Zölle gegen Frankreich, Dänemark, Deutschland oder Schweden richten - es geht juristisch um die gesamte EU. Diese scheint diesmal nicht wieder zurückzuweichen - denn Trump hat offensichtlich eine rote Linie überschritten. Die EU dürfte das mit den USA geschlossene Handelsabkommen stoppen - droht nun eine Handelskrieg-Spirale, weil keine Seite zurückweicht? Oder ist die ganze Sache schnell vom Tisch, sollte nächste Woche der Supreme Court die vom US-Präsidenten verhängten IEEPA-Zölle als verfassungswidrig erklären? So oder so: Trump hat Achillesversen. Ein Abverkauf der Aktienmärkte hatte ihn schon im April mit seinem Handelskrieg gestoppt. Wichtig auch die Anleihemärkte: sehen wir einen Boykott des Kaufs von US-Staatsanleihen? Oder vielleicht sogar einen Boykott europäischer Länder der Fußball-WM, die auch in den USA stattfindet? Wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass Grönland so wichtig sein könnte..

     

    Das Video "Trump-Handelskrieg gegen EU wegen Grönland - blutroter Montag voraus?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump-Handelskrieg gegen EU wegen Grönland - blutroter Montag voraus? Mit einem Tweet erklärt US-Präsident Trump wegen Grönland einigen EU-Staaten den erneuten Handelskrieg - stehen wie vor einem "blutroten Montag" an den Aktienmärkten?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     