    Top-Artikel der Kalenderwoche 03/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    China droht Versorgungs‑Desaster: Deshalb stürzen Venezuela‑Ölimporte ab


    Analysten sagen, Chinas Ölimporte aus Venezuela fallen ab Februar wegen einer US‑Blockade der Tanker. China hat Vorräte, will aber neue Bezugsquellen prüfen.

    Warum Microsoft bald durch die Decke gehen könnte


    Microsofts Wachstumspotenzial wächst dank steigender IT-Budgets und KI-Produkten. Top-Analysten begründen ihre trotz der herrschenden Marktunsicherheit hohen Kursziele für das IT-Unternehmen.

    Wegovy-Pille ist da: Milliardenchance für Novo Nordisk – und für Anleger?


    Die Abnehmrevolution gibt es jetzt auch in Tablettenform – und sie könnte sich für Novo Nordisk auszahlen. Nach Einschätzung von Berenberg Research ist die neue Wegovy-Pille stärker als vom Markt erwartet gestartet.

    Anleger sollten Grönland nicht ignorieren


    Der Streit um Seltene Erden, Sicherheit und Einfluss verleiht Grönland neue Bedeutung. Für Anleger geht es um Rohstoffe, Abhängigkeiten – und die Frage, wer künftig profitiert.

    Großkunde kauft ein: Chip-Juwel ASML stürmt auf Rekordhoch!


    ASML setzt neue Rekorde: Nach einer Kapitalerhöhung von TSMC, dem größten Kunden von ASML, stiegen die Aktien des Halbleiterausrüsters auf ein Allzeithoch und überschritten erstmals die 500 Milliarden US-Dollar-Marke.

    XRP rutscht trotz Lizenz-Erfolgen von Ripple ab


    Trotz neuer EU-Lizenzen und wachsender institutioneller Ambitionen kann Ripple den XRP-Kurs nicht stützen. Die Kryptowährung gibt 3 Prozent nach.

    Mitsubishi greift zu: Größter japanischer Deal im US-Energiesektor


    Mitsubishi baut sein Geschäft im US-Gasmarkt mit einem massiven Zukauf aus und richtet sich damit auf den rasant wachsenden Energiebedarf durch KI aus.

    "Deutlich unterbewertet": BofA küsst TeamViewer-Aktie wach


    TeamViewer steht laut einer Analyse von BofA Research vor einer Neubewertung. Trotz neuer Produkte, starker Enterprise-Dynamik und ambitionierter KI-Strategie werde das Unternehmen an der Börse weiterhin unterschätzt.

    Schaeffler, Bosch setzen auf humanoide Roboter – und auf diese deutsche Firma


    Schaeffler und Bosch gehen Partnerschaften für humanoide Roboter mit Neura Robotics ein: Dabei sollen Sensoranzüge und Robotergelenke die Automatisierung und Effizienz in der Fertigung vorantreiben.

