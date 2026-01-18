Carsten Stork
Platin bleibt heiß – extreme Volatilität, aber strukturell stark
Der an der CME gehandelte Platin-Future legte in der vergangenen Woche trotz hoher Schwankungen um 2,88 % zu und schloss am Freitag bei 2.342,9 US-Dollar je Unze. Hinter dieser auf den ersten Blick starken Wochenperformance verbirgt sich jedoch eine …
Der an der CME gehandelte Platin-Future legte in der vergangenen Woche trotz hoher Schwankungen um 2,88 % zu und schloss am Freitag bei 2.342,9 US-Dollar je Unze. Hinter dieser auf den ersten Blick
starken Wochenperformance verbirgt sich jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche. Am Mittwoch markierte Platin noch ein Wochenhoch bei 2.463,5 US-Dollar, bevor es nur einen Tag später bis
auf 2.235,9 US-Dollar abrutschte. Vom Hoch zum Tief verlor der Markt damit innerhalb kürzester Zeit mehr als 9 %, ehe es zum Wochenschluss zu einer deutlichen Erholung kam.
Diese Bewegungen spiegeln die aktuell stark gestiegene Volatilität im gesamten Edelmetallkomplex wider. Auslöser waren unter anderem die temporäre Verschiebung von US-Zöllen auf kritische Metalle
sowie eine etwas entspanntere Tonlage aus Washington in Richtung Fed-Unabhängigkeit und Iran, was kurzfristig Safe-Haven-Nachfrage dämpfte. Gleichzeitig bleibt der übergeordnete Trend intakt,
gestützt durch strukturelle Angebotsengpässe, insbesondere in Südafrika, sowie eine robuste industrielle Nachfrage aus dem Automobilsektor.
Besonders positiv fällt weiterhin die Positionierung auf. Das Managed Money ist im Platin-Future unverändert stark engagiert und hält aktuell 17.594 Kontrakte netto long. Trotz des jüngsten neuen
Allzeithochs wurden die Long-Positionen nicht nennenswert reduziert, vielmehr zeigt sich eine stabile bis leicht zunehmende Engagementstruktur. Das spricht für anhaltendes Vertrauen
institutioneller Investoren in den übergeordneten Trend.
Zusätzliche Unterstützung liefert die Saisonalität. Historisch betrachtet weist Platin eine klare positive Phase bis Mitte, teilweise sogar bis Ende Mai auf, was den bullischen Grundton weiter
untermauert.
Fazit: