    Platin bleibt heiß – extreme Volatilität, aber strukturell stark

    Der an der CME gehandelte Platin-Future legte in der vergangenen Woche trotz hoher Schwankungen um 2,88 % zu und schloss am Freitag bei 2.342,9 US-Dollar je Unze. Hinter dieser auf den ersten Blick starken Wochenperformance verbirgt sich jedoch eine außergewöhnlich volatile Handelswoche. Am Mittwoch markierte Platin noch ein Wochenhoch bei 2.463,5 US-Dollar, bevor es nur einen Tag später bis auf 2.235,9 US-Dollar abrutschte. Vom Hoch zum Tief verlor der Markt damit innerhalb kürzester Zeit mehr als 9 %, ehe es zum Wochenschluss zu einer deutlichen Erholung kam.

    Diese Bewegungen spiegeln die aktuell stark gestiegene Volatilität im gesamten Edelmetallkomplex wider. Auslöser waren unter anderem die temporäre Verschiebung von US-Zöllen auf kritische Metalle sowie eine etwas entspanntere Tonlage aus Washington in Richtung Fed-Unabhängigkeit und Iran, was kurzfristig Safe-Haven-Nachfrage dämpfte. Gleichzeitig bleibt der übergeordnete Trend intakt, gestützt durch strukturelle Angebotsengpässe, insbesondere in Südafrika, sowie eine robuste industrielle Nachfrage aus dem Automobilsektor.

    Besonders positiv fällt weiterhin die Positionierung auf. Das Managed Money ist im Platin-Future unverändert stark engagiert und hält aktuell 17.594 Kontrakte netto long. Trotz des jüngsten neuen Allzeithochs wurden die Long-Positionen nicht nennenswert reduziert, vielmehr zeigt sich eine stabile bis leicht zunehmende Engagementstruktur. Das spricht für anhaltendes Vertrauen institutioneller Investoren in den übergeordneten Trend.

    Zusätzliche Unterstützung liefert die Saisonalität. Historisch betrachtet weist Platin eine klare positive Phase bis Mitte, teilweise sogar bis Ende Mai auf, was den bullischen Grundton weiter untermauert.

    Fazit:

    Platin bleibt ein hochvolatiler, aber strukturell überzeugender Markt. Die starken intraday-Bewegungen zeigen erhöhte Nervosität, ändern jedoch nichts am positiven Gesamtbild. Die stabile Long-Positionierung des Managed Money und die sehr günstige Saisonalität sprechen dafür, dass Rücksetzer eher als Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten sind.

