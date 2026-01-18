Silber mit historischer Rallye – Konsolidierung auf hohem Niveau

Der Silberfuture zeigte in der vergangenen Woche erneut eine außergewöhnlich starke Performance und legte auf Wochenbasis um 12,76 % zu. Der Markt schloss bei 89,945 US-Dollar je Unze und damit nur knapp unter der psychologisch wichtigen 90-Dollar-Marke. Bis einschließlich Donnerstag dominierte ein nahezu ungebremster Aufwärtsimpuls, der am 15.01. in einem neuen Allzeithoch bei 93,70 US-Dollar je Unze gipfelte. Im Anschluss kam es zu einem scharfen, aber vergleichsweise kontrollierten Sell-off, der jedoch rasch aufgefangen wurde. Der Wochenschluss knapp unter 90 US-Dollar zeigt klar, dass Rücksetzer aktuell weiter gekauft werden.



Die Dimension der Bewegung bleibt beeindruckend. Seit Januar 2025 liegt Silber inzwischen rund 207 % im Plus und hat sich damit deutlich von Gold und anderen Edelmetallen abgekoppelt. Auslöser der jüngsten Rallye waren unter anderem die zuvor diskutierten US-Zollrisiken auf kritische Metalle, die massive Vorzieheffekte bei Lieferungen ausgelöst hatten. Nachdem diese Zollfantasie zuletzt teilweise aus dem Markt genommen wurde, setzte eine Gewinnmitnahme ein, ohne jedoch den übergeordneten Trend zu brechen.



Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das Managed Money die extreme Stärke genutzt hat, um Long-Positionen leicht zu reduzieren. Trotz dieses Abbaus hält das Managed Money weiterhin 32.060 Kontrakte netto long. Das signalisiert zwar eine gewisse Vorsicht nach der vertikalen Bewegung, ist aber insgesamt weiterhin als konstruktiv zu werten, da keine aggressive Short-Positionierung zu beobachten ist.



Auch saisonal bleibt das Umfeld unterstützend. Die statistische Tendenz spricht für weiter steigende Kurse bis etwa Mitte, teils sogar Ende Februar. Erst danach erhöht sich historisch die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägtere Korrektur. In Kombination mit der extremen Outperformance und der starken Positionierung spricht vieles für eine Fortsetzung der Konsolidierung auf hohem Niveau, bevor der Markt eine größere Richtungsentscheidung trifft.



Fazit:



Silber bleibt strukturell bullisch, auch wenn das kurzfristige Tempo extrem war. Der Rücksetzer vom Allzeithoch wirkt bislang wie eine gesunde Abkühlung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Solange sich der Markt oberhalb der ehemaligen Ausbruchszone stabilisiert und Rücksetzer weiter gekauft werden, bleibt Silber eines der stärksten Metalle im gesamten Rohstoffkomplex.

