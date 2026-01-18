Baumwolle-Future: Viel Langeweile – aber ein Warnsignal unter der Oberfläche

Der Cotton Future schloss die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von +0,39 % bei 64,66 US-Cent. Im Wochenverlauf konnte der Markt kurzzeitig bis knapp über 65 US-Cent ansteigen, ohne jedoch Anschlusskäufe auszulösen. Insgesamt verlief die Woche ruhig und unspektakulär – ein typisches Bild für den Baumwollmarkt, der weiterhin zu den trägeren Soft Commodities zählt.



Fundamental blieb das Umfeld gemischt. Der zuletzt stärkere US-Dollar wirkte zeitweise belastend, während sich die Exportdynamik etwas stabilisierte. Die jüngsten USDA-Daten signalisieren für die Saison 2025/26 eine leicht festere Nachfrageseite bei gleichzeitig rückläufiger globaler Produktion. Besonders relevant ist die Abwärtsrevision der US-Ernte auf 13,9 Mio. Ballen, was das Angebot perspektivisch verengt, kurzfristig jedoch kaum Preisfantasie ausgelöst hat.



Auf der Positionierungsseite zeigt sich eine leichte Entspannung. Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen weiter reduziert und liegt aktuell bei 27.431 Kontrakten. Das deutet nicht auf aggressive Long-Überzeugung hin, aber auf nachlassenden Abwärtsdruck. Gleichzeitig bleibt die saisonale Perspektive grundsätzlich unterstützend: Historisch tendiert Baumwolle bis Anfang März eher zur Stärke, auch wenn dieser Effekt aktuell noch nicht sichtbar wird.



Der auffälligste Punkt der Woche liegt jedoch woanders: Das Open Interest ist auf über 330.000 Kontrakte gestiegen – ein neues All-Time-High. Diese Entwicklung ist für einen ansonsten lethargischen Markt ungewöhnlich. Steigendes Open Interest bei seitwärts laufenden Preisen spricht dafür, dass neue Positionen aufgebaut werden und der Markt sich auf eine größere Bewegung vorbereitet. Die Richtung ist dabei noch offen – aber die zunehmende Marktteilnahme ist ein klares Signal, dass sich unter der Oberfläche etwas zusammenbraut.



Fazit:



Der Cotton Future bleibt auf den ersten Blick langweilig, doch das neue All-Time-High im Open Interest passt nicht zu einem dauerhaft ereignislosen Markt. Kurzfristig fehlt es weiterhin an Momentum, saisonal bleibt das Zeitfenster bis Anfang März jedoch interessant. Baumwolle ist aktuell kein Trade für Ungeduldige – aber ein Markt, den man nicht ignorieren sollte, wenn Positionierung und Beteiligung auf diesem Niveau anziehen.

