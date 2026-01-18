Sojabohnen kämpfen mit Vertrauensverlust trotz starker Erholung zum Wochenschluss

Der Sojabohnen-Future an der CBOT schloss die abgelaufene Handelswoche mit einem Minus von 0,61% bei 1.056,25 US-Cent. Der Wochenstart stand klar unter Druck, ausgelöst durch den am Montag veröffentlichten Crop-Report des US-Landwirtschaftsministeriums, der insbesondere bei Angebot und Beständen negativ überraschte und zu deutlichen Verkäufen führte.



Im weiteren Wochenverlauf stabilisierte sich der Markt zunehmend. Am Donnerstag und Freitag kam es zu einer spürbaren Erholung, getragen von technischen Rückkäufen und besseren Exportmeldungen. Diese Bewegung reichte jedoch nicht aus, um die Verluste der ersten Wochenhälfte vollständig zu kompensieren, sodass der Future insgesamt im Minus schloss.



Ein Blick auf die COT-Daten unterstreicht die weiterhin ausgeprägte Skepsis des Managed Money. Die Netto-Long-Positionen wurden in den vergangenen Monaten massiv reduziert und liegen aktuell nur noch bei 58.547 Kontrakten. Zum Vergleich: Im November war das Managed Money noch mit über 250.000 Kontrakten netto long positioniert. Trotz gemeldeter China-Käufe scheint der Markt der Nachhaltigkeit der Nachfrage zu misstrauen.



Auch die Saisonalität liefert kurzfristig noch keinen klaren Rückenwind. Historisch betrachtet tendieren die Sojabohnen bis Anfang Februar eher seitwärts bis leicht schwächer, bevor sich danach häufig eine stärkere saisonale Aufwärtsbewegung entwickelt.



Fazit: Die Sojabohnen bleiben kurzfristig belastet, zeigen aber zum Wochenschluss erste Stabilisierungstendenzen. Das stark reduzierte Engagement des Managed Money spricht für anhaltendes Misstrauen und begrenzt vorerst das Aufwärtspotenzial. Sollte sich die saisonale Stärke ab Februar durchsetzen, könnte sich das Chance-Risiko-Verhältnis jedoch deutlich verbessern.

