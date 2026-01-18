    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    South32 profitiert von Aluminium-Knappheit und zieht auf neues Jahreshoch

    Die South32-Aktie setzte ihre starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und gewann weitere 8,19%, nachdem sie bereits in der Vorwoche rund 8% zugelegt hatte. Der Wochenschluss lag bei 4,15 AUD, nahe dem Wochenhoch. Damit markierte die …

    Carsten Stork
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die South32-Aktie setzte ihre starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und gewann weitere 8,19%, nachdem sie bereits in der Vorwoche rund 8% zugelegt hatte. Der Wochenschluss lag bei 4,15 AUD, nahe dem Wochenhoch. Damit markierte die Aktie nicht nur ein neues Wochen- und Jahreshoch, sondern erreichte auch den höchsten Stand seit etwa Mai 2023 – ein technisch wie psychologisch starkes Signal.

    Treiber der Bewegung ist vor allem die deutliche Verschärfung der Lage im Aluminiummarkt. Die Prämien für Aluminiumlieferungen nach Japan haben sich für das erste Quartal mehr als verdoppelt und liegen nun bei 195 USD pro Tonne. Diese Entwicklung signalisiert zunehmende Angebotsängste in Asien und unterstreicht die strukturelle Knappheit im Markt. Besonders relevant ist hier die Entscheidung von South32, die Mozal-Aluminiumschmelze in Mosambik mangels gesicherter Stromversorgung stillzulegen, was das verfügbare Angebot weiter verknappt hat.

    Der Markt honoriert diese Entwicklung klar. Die starke Kursdynamik zeigt, dass Investoren das Exposure von South32 zum Aluminiummarkt gezielt suchen. Unterstützend wirken zudem positive Analystenstimmen, die zuletzt ihre Kursziele angehoben haben, was die Neubewertung der Aktie zusätzlich untermauert. Das Momentum ist intakt, Rücksetzer blieben zuletzt aus oder wurden schnell gekauft, was auf anhaltenden Nachfrageüberhang auf der Käuferseite hindeutet.

    Fazit:

    South32 profitiert aktuell ideal von der angespannten Angebotslage im Aluminiummarkt. Die Kombination aus steigenden Prämien, struktureller Knappheit und starkem technischem Momentum spricht für eine weiterhin konstruktive Ausgangslage, auch wenn die Aktie kurzfristig bereits deutlich gelaufen ist.

    Carsten Stork South32 profitiert von Aluminium-Knappheit und zieht auf neues Jahreshoch Die South32-Aktie setzte ihre starke Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und gewann weitere 8,19%, nachdem sie bereits in der Vorwoche rund 8% zugelegt hatte. Der Wochenschluss lag bei 4,15 AUD, nahe dem Wochenhoch. Damit markierte die …
