Kakao: Abverkauf setzt sich fort – trotz saisonalem Rückenwind

Der in den USA gehandelte Kakao-Future stand in der vergangenen Woche erneut klar unter Druck. Nach dem bereits deutlichen Rückgang in der Vorwoche verlor der Markt weitere 4,22 % und schloss bei 5.088 US-Dollar je Tonne. Die Bewegung war dabei auffällig einseitig: Vom Wochenstart an dominierte Verkaufsdruck, nennenswerte Erholungsversuche blieben aus, echtes Kaufinteresse war kaum zu erkennen.



Fundamental kamen zuletzt gemischte Signale aus dem Markt. Zwar fielen die asiatischen Cocoa-Grindings im vierten Quartal weniger stark als befürchtet und auch Nordamerika zeigte sich leicht besser, gleichzeitig blieb Europa jedoch schwach mit dem niedrigsten Q4-Grinding seit zwölf Jahren. Auf der Angebotsseite gibt es zwar Hinweise auf geringere Exporte aus Nigeria und eine insgesamt engere globale Bilanz, kurzfristig überwiegt jedoch die Sorge vor nachlassender Nachfrage. Hinzu kommen gute Wachstumsbedingungen in Westafrika sowie positive Pod-Counts in der Elfenbeinküste und Ghana, die die Hoffnung auf eine solide kommende Ernte nähren.



Besonders kritisch ist der Blick auf die Positionierung. Das Managed Money ist erneut klar auf die Short-Seite gewechselt und hält aktuell rund 9.496 Kontrakte netto short. Das ist ein bearishes Signal und zeigt, dass große Marktteilnehmer aktuell eher auf weiter fallende Preise setzen. Diese Entwicklung wiegt umso schwerer, da sie im Widerspruch zur Saisonalität steht. Historisch hat Kakao durchaus das Potenzial, bis Ende Februar beziehungsweise sogar bis Mitte oder Ende März zuzulegen. Dass das Managed Money diesen saisonalen Effekt derzeit ignoriert, unterstreicht die Skepsis im Markt.



Fazit:



Kakao bleibt kurzfristig unter Druck. Der erneute Wochenverlust, fehlendes Kaufinteresse und der klare Wechsel des Managed Money auf die Short-Seite sprechen gegen eine schnelle Stabilisierung. Auch wenn die Saisonalität grundsätzlich für steigende Kurse in den kommenden Wochen spricht, fehlt bislang jede Bestätigung durch Positionierung und Preisverhalten. Vorsicht bleibt angebracht.





