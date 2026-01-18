US-Dollar-Index: Politischer Rückenwind trifft auf Short-Covering

Der Dollar Index Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und schloss mit einem Plus von 0,29 % nahe dem Wochenhoch bei 99,185 Punkten. Die Bewegung verlief dabei auffallend gleichmäßig: Bereits ab Montag setzte eine stetige Aufwärtsbewegung ein, ohne größere Rücksetzer. Das spricht für kontinuierliche Nachfrage und einen stabilen Trendaufbau, nicht für eine kurzfristige News-Reaktion.



Ein zentraler Treiber war erneut die politische Komponente rund um die Nachfolge von Fed-Chair Jerome Powell. Aussagen von US-Präsident Trump, wonach er Kevin Hassett möglicherweise nicht für den Fed-Vorsitz nominieren will, wurden vom Markt als Signal interpretiert, dass ein klar dovisher Kandidat an Wahrscheinlichkeit verliert. Gleichzeitig stiegen die Chancen für Kevin Warsh, der als unabhängiger und geldpolitisch straffer gilt. Diese Verschiebung hat die Erwartung aggressiver Zinssenkungen weiter nach hinten geschoben und den Dollar entsprechend gestützt.



Makroseitig bleibt das Umfeld ebenfalls unterstützend. Die jüngsten US-Daten – insbesondere Arbeitsmarkt und Industrie – waren robust genug, um Zinssenkungsfantasien weiter zu dämpfen, ohne neue Inflationssorgen auszulösen. In Kombination mit der politischen Unsicherheit ergibt sich ein Umfeld, das den US-Dollar strukturell begünstigt.



Besonders interessant ist die Entwicklung in den COT-Daten. Das Managed Money war im November noch deutlich short positioniert, mit rund 16.347 Netto-Short-Kontrakten im Dollar Index. Diese Positionen wurden in den vergangenen Wochen massiv reduziert. Aktuell hält das Managed Money nur noch rund 3.730 Kontrakte netto short. Der jüngste Anstieg des Dollar Index ist damit klar als Short-Covering-Rally zu interpretieren und nicht als Ausdruck einer bereits überfüllten Long-Seite.



Das ist aus Marktsicht konstruktiv: Der Dollar steigt nicht, weil die Spekulanten bereits aggressiv long sind, sondern weil bestehende Short-Positionen abgebaut werden. Das spricht für weiteres Potenzial, solange kein neues extremes Positionierungsniveau erreicht wird.



Fazit:



Der Dollar Index bleibt technisch und strukturell gut unterstützt. Politische Unsicherheit rund um die Fed-Nachfolge, eine hawkisher gewordene Zinswahrnehmung und deutliches Short-Covering im Managed Money bilden ein solides Fundament. Solange der Index oberhalb der jüngsten Konsolidierungszone bleibt, spricht vieles für anhaltende Stabilität bis moderaten Aufwärtsdruck – getragen von Positionsbereinigung, nicht von Euphorie.

