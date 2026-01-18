    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Mais: Technische Erholung nach USDA-Schock – struktureller Druck bleibt

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der an der CBOT gehandelte Mais-Future stand in der vergangenen Woche klar unter Druck. Auf Wochenbasis verlor der Markt 4,55 %, konnte sich jedoch am Freitag etwas stabilisieren und schloss bei rund 4,25 USD je Bushel. Nach dem massiven Abverkauf zu Wochenbeginn – ausgelöst durch den überraschend bearishen USDA-Report – war die Erholung zum Wochenausklang eher technischer Natur als Ausdruck einer echten Trendwende.

    Auslöser der Schwäche war der USDA-Bericht vom Montag, der den Markt klar auf dem falschen Fuß erwischte. Die US-Produktion für 2025 wurde höher als erwartet ausgewiesen, ebenso die Lagerbestände, die auf Rekordniveau geschätzt wurden. Damit verschob sich die US-Bilanz abrupt in Richtung Überangebot. In der Folge kam es zu einem schnellen und kräftigen Abbau von Long-Positionen. Zwar sorgten im Wochenverlauf attraktive Preise für verstärkte Exportaktivität – unter anderem bestätigte das USDA mehrere große Flash-Sales – doch diese Nachfrage reichte bislang nur für eine technische Gegenbewegung.

    Die Positionierung unterstreicht das fragile Bild. Das Managed Money hat seine zuvor ohnehin kleinen Long-Positionen vollständig gedreht und hält nun eine Netto-Short-Position von rund 33.423 Kontrakten. Das zeigt klar, dass spekulative Marktteilnehmer dem Maismarkt kurzfristig wenig Vertrauen entgegenbringen und eher weiter fallende oder zumindest gedeckelte Preise erwarten.

    Ein konstruktiver Faktor bleibt die Saisonalität. Historisch tendiert der Mais-Future von Jahresbeginn bis in den Frühsommer hinein, oft bis Mitte oder Ende Juni, eher nach oben. Diese saisonale Unterstützung steht aktuell jedoch im Spannungsfeld zu der sehr schweren fundamentalen Ausgangslage auf der Angebotsseite.

    Fazit:

    Der Mais-Future hat sich nach dem USDA-Schock technisch stabilisiert, bleibt aber strukturell belastet. Hohe Lagerbestände, eine klar bearish positionierte Spekulantenseite und der Vertrauensverlust nach dem jüngsten USDA-Report sprechen gegen eine schnelle, nachhaltige Erholung. Die positive Saisonalität ist ein unterstützender Faktor, reicht aktuell jedoch nicht aus, um den übergeordneten Angebotsdruck zu neutralisieren.

