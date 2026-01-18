Carsten Stork
Weizen unter Druck – Erholung nach USDA-Schock trifft auf strukturellen Gegenwind
Der CBOT-Weizenfuture hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von 0,14% beendet und bei 518 US-Cent geschlossen. Der Wochenverlauf war dabei alles andere als ruhig. Direkt nach
Veröffentlichung des USDA-Crop-Reports kam es zu einem abrupten Abverkauf, bei dem der Weizenfuture innerhalb weniger Minuten rund 4% verlor. Dieser erste Schock wurde im weiteren Wochenverlauf
jedoch sukzessive verarbeitet, sodass sich der Markt stabilisieren und Schritt für Schritt erholen konnte.
Fundamental bleibt das Umfeld schwierig. Der jüngste USDA-Bericht hat erneut die komfortable Versorgungslage unterstrichen, sowohl in den USA als auch global. Höhere Bestände und ein weiterhin
intensiver Wettbewerb auf dem Exportmarkt – insbesondere aus der Schwarzmeerregion und aus Argentinien – begrenzen die Fantasie auf der Oberseite. Zwar sorgten die niedrigeren Preise kurzfristig
für Kaufinteresse internationaler Importeure, doch bislang reicht das nicht aus, um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten.
Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin Netto-Short-Positionen in Höhe von 86.025 Kontrakten. Das ist kein extremes Niveau, signalisiert aber klar, dass
die spekulative Seite dem Markt weiterhin mit Skepsis begegnet und bislang keinen überzeugenden Grund sieht, aggressiv auf steigende Preise zu setzen.
Auch die Saisonalität spricht derzeit gegen den Weizenfuture. Historisch zeigt sich in dieser Phase des Jahres eine Tendenz zu weiter nachgebenden Notierungen, was den fundamentalen Angebotsdruck
zusätzlich verstärkt. Wetterrisiken für die Winterweizenbestände bleiben zwar ein latenter Faktor, sind aktuell aber noch kein dominanter Preistreiber.
Fazit: