Weizen unter Druck – Erholung nach USDA-Schock trifft auf strukturellen Gegenwind

Der CBOT-Weizenfuture hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von 0,14% beendet und bei 518 US-Cent geschlossen. Der Wochenverlauf war dabei alles andere als ruhig. Direkt nach Veröffentlichung des USDA-Crop-Reports kam es zu einem abrupten Abverkauf, bei dem der Weizenfuture innerhalb weniger Minuten rund 4% verlor. Dieser erste Schock wurde im weiteren Wochenverlauf jedoch sukzessive verarbeitet, sodass sich der Markt stabilisieren und Schritt für Schritt erholen konnte.



Fundamental bleibt das Umfeld schwierig. Der jüngste USDA-Bericht hat erneut die komfortable Versorgungslage unterstrichen, sowohl in den USA als auch global. Höhere Bestände und ein weiterhin intensiver Wettbewerb auf dem Exportmarkt – insbesondere aus der Schwarzmeerregion und aus Argentinien – begrenzen die Fantasie auf der Oberseite. Zwar sorgten die niedrigeren Preise kurzfristig für Kaufinteresse internationaler Importeure, doch bislang reicht das nicht aus, um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten.



Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin Netto-Short-Positionen in Höhe von 86.025 Kontrakten. Das ist kein extremes Niveau, signalisiert aber klar, dass die spekulative Seite dem Markt weiterhin mit Skepsis begegnet und bislang keinen überzeugenden Grund sieht, aggressiv auf steigende Preise zu setzen.



Auch die Saisonalität spricht derzeit gegen den Weizenfuture. Historisch zeigt sich in dieser Phase des Jahres eine Tendenz zu weiter nachgebenden Notierungen, was den fundamentalen Angebotsdruck zusätzlich verstärkt. Wetterrisiken für die Winterweizenbestände bleiben zwar ein latenter Faktor, sind aktuell aber noch kein dominanter Preistreiber.



Fazit:



Der Weizenfuture hat den ersten USDA-Schock verdaut und sich technisch stabilisiert, bleibt aber fundamental und saisonal klar belastet. Solange das Managed Money short positioniert bleibt und die globale Versorgungslage entspannt ist, dürften Erholungen eher korrektiver Natur bleiben als der Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends.

