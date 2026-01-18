    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weizen unter Druck – Erholung nach USDA-Schock trifft auf strukturellen Gegenwind

    Der CBOT-Weizenfuture hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von 0,14% beendet und bei 518 US-Cent geschlossen. Der Wochenverlauf war dabei alles andere als ruhig. Direkt nach Veröffentlichung des USDA-Crop-Reports kam es zu einem …

    Carsten Stork - Weizen unter Druck – Erholung nach USDA-Schock trifft auf strukturellen Gegenwind
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der CBOT-Weizenfuture hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von 0,14% beendet und bei 518 US-Cent geschlossen. Der Wochenverlauf war dabei alles andere als ruhig. Direkt nach Veröffentlichung des USDA-Crop-Reports kam es zu einem abrupten Abverkauf, bei dem der Weizenfuture innerhalb weniger Minuten rund 4% verlor. Dieser erste Schock wurde im weiteren Wochenverlauf jedoch sukzessive verarbeitet, sodass sich der Markt stabilisieren und Schritt für Schritt erholen konnte.

    Fundamental bleibt das Umfeld schwierig. Der jüngste USDA-Bericht hat erneut die komfortable Versorgungslage unterstrichen, sowohl in den USA als auch global. Höhere Bestände und ein weiterhin intensiver Wettbewerb auf dem Exportmarkt – insbesondere aus der Schwarzmeerregion und aus Argentinien – begrenzen die Fantasie auf der Oberseite. Zwar sorgten die niedrigeren Preise kurzfristig für Kaufinteresse internationaler Importeure, doch bislang reicht das nicht aus, um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten.

    Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt dieses Bild. Das Managed Money hält weiterhin Netto-Short-Positionen in Höhe von 86.025 Kontrakten. Das ist kein extremes Niveau, signalisiert aber klar, dass die spekulative Seite dem Markt weiterhin mit Skepsis begegnet und bislang keinen überzeugenden Grund sieht, aggressiv auf steigende Preise zu setzen.

    Auch die Saisonalität spricht derzeit gegen den Weizenfuture. Historisch zeigt sich in dieser Phase des Jahres eine Tendenz zu weiter nachgebenden Notierungen, was den fundamentalen Angebotsdruck zusätzlich verstärkt. Wetterrisiken für die Winterweizenbestände bleiben zwar ein latenter Faktor, sind aktuell aber noch kein dominanter Preistreiber.

    Fazit:

    Der Weizenfuture hat den ersten USDA-Schock verdaut und sich technisch stabilisiert, bleibt aber fundamental und saisonal klar belastet. Solange das Managed Money short positioniert bleibt und die globale Versorgungslage entspannt ist, dürften Erholungen eher korrektiver Natur bleiben als der Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Weizen unter Druck – Erholung nach USDA-Schock trifft auf strukturellen Gegenwind Der CBOT-Weizenfuture hat die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von 0,14% beendet und bei 518 US-Cent geschlossen. Der Wochenverlauf war dabei alles andere als ruhig. Direkt nach Veröffentlichung des USDA-Crop-Reports kam es zu einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     