Orangensaft zeigt Lebenszeichen nach kräftiger Erholung

Der an der ICE US gehandelte Orangensaft-Future konnte in der vergangenen Woche um 1,39 % zulegen und schloss bei 208,50 US-Cent. Damit gelang eine deutliche Erholung vom Wochentief, das bereits am Dienstag bei 186,15 US-Cent markiert wurde. In der zweiten Wochenhälfte kamen wieder Käufer in den Markt, was auf kurzfristige Stabilisierung nach der vorangegangenen Schwäche hindeutet.



Der Wochenverlauf war dabei zweigeteilt: Nach dem frühen Abverkauf zu Wochenbeginn setzte ab Mitte der Woche eine klare Gegenbewegung ein, die bis zum Wochenschluss anhielt. Diese Preisreaktion spricht weniger für einen neuen starken Trend, sondern eher für eine technische Erholung aus überverkauften Niveaus.



Ein leicht positives Signal kommt aus den COT-Daten. Das Managed Money hat nach zuvor bestehenden Short-Positionen wieder auf die Long-Seite gewechselt und hält aktuell eine kleine Netto-Long-Position von 355 Kontrakten. Die Größenordnung ist zwar noch nicht aussagekräftig, zeigt aber, dass der Verkaufsdruck auf der spekulativen Seite zumindest nachgelassen hat.



Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch tendiert der Orangensaft-Future in dieser Phase des Jahres noch bis Anfang beziehungsweise Mitte Februar eher nach oben, was dem Markt kurzfristig Rückenwind geben kann.



Fazit:



Der Orangensaft-Future hat sich nach einem schwachen Start in die Woche klar erholt und zeigt erste Stabilisierungstendenzen. Die leichte Rückkehr des Managed Money auf die Long-Seite und die positive Saisonalität sprechen für kurzfristige Unterstützung. Für einen nachhaltigen Trendwechsel fehlt jedoch bislang eine deutlichere Bestätigung durch stärkere Nachfrage und klarere Positionierungsverschiebungen.

