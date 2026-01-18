Carsten Stork
Orangensaft zeigt Lebenszeichen nach kräftiger Erholung
Der an der ICE US gehandelte Orangensaft-Future konnte in der vergangenen Woche um 1,39 % zulegen und schloss bei 208,50 US-Cent. Damit gelang eine deutliche Erholung vom Wochentief, das bereits am
Dienstag bei 186,15 US-Cent markiert wurde. In der zweiten Wochenhälfte kamen wieder Käufer in den Markt, was auf kurzfristige Stabilisierung nach der vorangegangenen Schwäche hindeutet.
Der Wochenverlauf war dabei zweigeteilt: Nach dem frühen Abverkauf zu Wochenbeginn setzte ab Mitte der Woche eine klare Gegenbewegung ein, die bis zum Wochenschluss anhielt. Diese Preisreaktion
spricht weniger für einen neuen starken Trend, sondern eher für eine technische Erholung aus überverkauften Niveaus.
Ein leicht positives Signal kommt aus den COT-Daten. Das Managed Money hat nach zuvor bestehenden Short-Positionen wieder auf die Long-Seite gewechselt und hält aktuell eine kleine
Netto-Long-Position von 355 Kontrakten. Die Größenordnung ist zwar noch nicht aussagekräftig, zeigt aber, dass der Verkaufsdruck auf der spekulativen Seite zumindest nachgelassen hat.
Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch tendiert der Orangensaft-Future in dieser Phase des Jahres noch bis Anfang beziehungsweise Mitte Februar eher nach oben, was dem Markt
kurzfristig Rückenwind geben kann.
Fazit: