    Arabica Coffee: Seitwärtsphase nach Korrektur, Positionierung stützt

    Der Arabica-Kaffee-Future zeigte in der vergangenen Woche ein vergleichsweise ruhiges Bild und schloss mit einem leichten Minus von 0,25 % bei 355,10 US-Cent pro Pfund. Nach einem kurzen Anstieg über die 360-US-Cent-Marke zu Wochenbeginn konnte der …

    Der Arabica-Kaffee-Future zeigte in der vergangenen Woche ein vergleichsweise ruhiges Bild und schloss mit einem leichten Minus von 0,25 % bei 355,10 US-Cent pro Pfund. Nach einem kurzen Anstieg über die 360-US-Cent-Marke zu Wochenbeginn konnte der Markt dieses Niveau nicht halten und pendelte anschließend überwiegend seitwärts. Insgesamt fehlte es an neuen Impulsen, nachdem die starke Korrektur der Vorwochen zunächst verarbeitet wurde.

    Fundamental bleibt die Lage gemischt. In Brasilien, dem weltweit größten Produzenten, werden wieder Regenfälle erwartet, was für die aktuelle Wachstumsphase der Pflanzen positiv ist. Gleichzeitig rechnen Markthäuser wie Safras & Mercado und StoneX für die Ernte 2026/27 mit einer robusten Produktion von rund 71 Millionen Säcken. Das spricht mittelfristig eher für ein gut versorgtes Marktumfeld, auch wenn wetterbedingte Risiken weiterhin präsent bleiben.

    Auf der Positionierungsseite zeigt sich ein konstruktiveres Bild. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt weiter ausgebaut und hält aktuell rund 32.752 Kontrakte netto long. Diese Entwicklung ist als unterstützend zu werten und deutet darauf hin, dass spekulative Marktteilnehmer trotz der jüngsten Schwächephase wieder selektiv auf der Long-Seite aktiv werden.

    Auch saisonal bleibt Arabica interessant. Die Saisonalität spricht tendenziell für steigende Kurse bis Mitte bzw. Ende Februar, was in Kombination mit der verbesserten Positionierung ein stabilisierendes Element darstellt, auch wenn kurzfristig keine starke Dynamik zu erkennen ist.

    Fazit:

    Der Arabica-Kaffee-Future befindet sich nach der vorherigen Korrektur in einer Konsolidierungsphase. Fundamentale Signale aus Brasilien sind gemischt, aber die steigenden Long-Positionen des Managed Money und die positive Saisonalität liefern eine gewisse Unterstützung. Solange keine neuen Wetter- oder Angebotsüberraschungen auftreten, bleibt das Umfeld eher seitwärts bis leicht konstruktiv mit Blick Richtung Februar.

