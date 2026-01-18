    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker

    Carsten Stork

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Short-Covering trifft auf Saisonalität – Zucker zeigt erste Lebenszeichen

    Der Zucker-Future (#11, ICE US) hat die vergangene Handelswoche leicht positiv abgeschlossen und ein Wochenplus von 0,47% erzielt. Der Kontrakt schloss bei 14,96 US-Cent je Pfund. Entscheidend war weniger das Endergebnis als der Wochenverlauf: Am …

    Carsten Stork - Short-Covering trifft auf Saisonalität – Zucker zeigt erste Lebenszeichen
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Zucker-Future (#11, ICE US) hat die vergangene Handelswoche leicht positiv abgeschlossen und ein Wochenplus von 0,47% erzielt. Der Kontrakt schloss bei 14,96 US-Cent je Pfund. Entscheidend war weniger das Endergebnis als der Wochenverlauf: Am Donnerstag markierte Zucker noch ein Wochentief bei 14,41 US-Cent, bevor es bis Freitag zu einer dynamischen Erholung kam. Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 15,00 US-Cent erreicht, und der Markt schloss nahe am Tageshoch – ein klassisches kurzfristiges Stärkezeichen.

    Auslöser der Bewegung war vor allem Short-Covering vor dem langen US-Wochenende. Nach dem vorherigen Abverkauf nutzten Marktteilnehmer die niedrigen Kurse, um Short-Positionen zu schließen. Fundamental bleibt das Umfeld zwar weiterhin von hohen Produktionszahlen geprägt, insbesondere aus Indien und Brasilien, doch kurzfristig dominierten technische Faktoren.

    Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das größere Bild weiterhin klar von Skepsis geprägt ist. Das Managed Money hält nach wie vor eine sehr große Netto-Short-Position von 165.411 Kontrakten. Damit ist der Markt strukturell stark einseitig positioniert. Solche Konstellationen erhöhen die Anfälligkeit für weitere Short-Covering-Bewegungen, sobald der Markt beginnt, sich nach oben zu stabilisieren.

    Unterstützend wirkt aktuell auch die Saisonalität. Historisch betrachtet hat Zucker eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich bis Ende Januar und häufig sogar bis Mitte oder Ende Februar nach oben zu bewegen. Diese saisonale Komponente trifft nun auf eine extrem hohe Short-Positionierung, was das kurzfristige Chancen-Risiko-Profil verbessert.

    Fazit:

    Der Zucker-Future zeigt nach dem Wochentief erste Stabilisierungstendenzen. Short-Covering, ein starker Wochenschluss und eine unterstützende Saisonalität sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial auf Sicht der kommenden Wochen – trotz weiterhin klar bearish positioniertem Managed Money.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Short-Covering trifft auf Saisonalität – Zucker zeigt erste Lebenszeichen Der Zucker-Future (#11, ICE US) hat die vergangene Handelswoche leicht positiv abgeschlossen und ein Wochenplus von 0,47% erzielt. Der Kontrakt schloss bei 14,96 US-Cent je Pfund. Entscheidend war weniger das Endergebnis als der Wochenverlauf: Am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     