Short-Covering trifft auf Saisonalität – Zucker zeigt erste Lebenszeichen

Der Zucker-Future (#11, ICE US) hat die vergangene Handelswoche leicht positiv abgeschlossen und ein Wochenplus von 0,47% erzielt. Der Kontrakt schloss bei 14,96 US-Cent je Pfund. Entscheidend war weniger das Endergebnis als der Wochenverlauf: Am Donnerstag markierte Zucker noch ein Wochentief bei 14,41 US-Cent, bevor es bis Freitag zu einer dynamischen Erholung kam. Zwischenzeitlich wurde sogar die Marke von 15,00 US-Cent erreicht, und der Markt schloss nahe am Tageshoch – ein klassisches kurzfristiges Stärkezeichen.



Auslöser der Bewegung war vor allem Short-Covering vor dem langen US-Wochenende. Nach dem vorherigen Abverkauf nutzten Marktteilnehmer die niedrigen Kurse, um Short-Positionen zu schließen. Fundamental bleibt das Umfeld zwar weiterhin von hohen Produktionszahlen geprägt, insbesondere aus Indien und Brasilien, doch kurzfristig dominierten technische Faktoren.



Ein Blick auf die COT-Daten zeigt, dass das größere Bild weiterhin klar von Skepsis geprägt ist. Das Managed Money hält nach wie vor eine sehr große Netto-Short-Position von 165.411 Kontrakten. Damit ist der Markt strukturell stark einseitig positioniert. Solche Konstellationen erhöhen die Anfälligkeit für weitere Short-Covering-Bewegungen, sobald der Markt beginnt, sich nach oben zu stabilisieren.



Unterstützend wirkt aktuell auch die Saisonalität. Historisch betrachtet hat Zucker eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich bis Ende Januar und häufig sogar bis Mitte oder Ende Februar nach oben zu bewegen. Diese saisonale Komponente trifft nun auf eine extrem hohe Short-Positionierung, was das kurzfristige Chancen-Risiko-Profil verbessert.



Fazit:



Der Zucker-Future zeigt nach dem Wochentief erste Stabilisierungstendenzen. Short-Covering, ein starker Wochenschluss und eine unterstützende Saisonalität sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial auf Sicht der kommenden Wochen – trotz weiterhin klar bearish positioniertem Managed Money.

