    TTF Gas explodiert – Speicherdefizit und LNG-Risiken zünden Preisschub

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der europäische TTF Natural Gas Future hat in der vergangenen Woche eine massive Aufwärtsbewegung gezeigt und um 31,21% zugelegt. Der Wochenschluss lag bei 36,88 EUR/MWh, nachdem der Markt zwischenzeitlich bis knapp unter 38 EUR/MWh gestiegen war. Damit reagiert der Gasmarkt nun deutlich auf ein Umfeld, das sich seit Wochen aufgebaut hat, aber lange Zeit preislich ignoriert wurde.

    Zentraler Treiber ist die zunehmend angespannte Versorgungslage in Europa. Die deutschen Gasspeicher sind mittlerweile unter die Marke von 45% gefallen und liegen damit deutlich unter dem Niveau, das für diese Jahreszeit als komfortabel gelten würde. Auf EU-Ebene beträgt der Füllstand nur noch gut 52%, ebenfalls klar unter dem Vorjahreswert. Diese niedrigen Speicherstände erhöhen die Sensitivität des Marktes gegenüber Wetterereignissen erheblich.

    Hinzu kommt die Wetterseite. Kältere Prognosen bis zum Monatsende treiben die Heiznachfrage nach oben und beschleunigen die Entnahmen aus den Speichern. Gleichzeitig kommen von der Angebotsseite neue Risiken hinzu. Die LNG-Exporte aus den USA sind zuletzt auf ein Zwei-Monats-Tief gefallen, bedingt durch Ausfälle an wichtigen Terminals in Texas. Damit fällt ausgerechnet der flexible Angebotsanker teilweise aus, der den europäischen Markt in den vergangenen Quartalen immer wieder beruhigt hat.

    Zusätzliche Unsicherheit liefert das geopolitische Umfeld. Die Lage rund um Iran bleibt ein latentes Risiko für den globalen LNG-Handel, auch wenn eine unmittelbare Eskalation zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt ist. Parallel dazu konkurriert Europa zunehmend mit Asien um LNG-Ladungen, da auch dort kältere Temperaturen und steigende Nachfrage erwartet werden.

    Fazit:

    Der TTF Natural Gas Future hat mit dem kräftigen Anstieg der vergangenen Woche begonnen, das reale Versorgungsrisiko im Markt einzupreisen. Niedrige Speicherstände, wetterbedingte Nachfrageimpulse und zunehmende Unsicherheit auf der LNG-Seite sprechen für ein strukturell angespanntes Umfeld. Die Volatilität dürfte hoch bleiben, der Markt ist klar aus dem Dornröschenschlaf erwacht.

