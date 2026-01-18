CO2-Zertifikate: Aufwärtstrend setzt sich konsequent fort

Die CO2-Emissionszertifikate konnten in der vergangenen Handelswoche ihre positive Entwicklung fortsetzen und legten um +2,33 % zu. Der Markt schloss bei 92,06 Euro und bestätigte damit eindrucksvoll den bestehenden Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich wurde sogar ein Wochenhoch oberhalb von 93 Euro markiert, womit sich die dynamische Erholung weiter beschleunigt hat.



Besonders bemerkenswert ist der größere Kontext: Noch kurz nach dem Liberation Day im April 2025 notierten die CO2-Zertifikate knapp oberhalb der 60-Euro-Marke. Seitdem hat sich der Markt strukturell deutlich nach oben gearbeitet. Die jüngsten Kursbewegungen wirken dabei nicht überhastet, sondern trendstabil und gut untermauert, was auf anhaltendes Kaufinteresse hindeutet.



Auch auf mittlere Sicht bleibt das Bild klar konstruktiv. Auf Jahresbasis liegen die CO2-Emissionsrechte inzwischen rund 17,4 % im Plus. Allein im laufenden Jahr beträgt das Plus bereits 5,5 %, womit der Markt frühzeitig Stärke zeigt und sich klar von vielen anderen Energie- und Umweltkontrakten absetzt.



Fazit:



Der Trend bei CO2-Zertifikaten ist intakt und überzeugend. Die Rückeroberung der 90-Euro-Zone und das neue Verlaufshoch sprechen für anhaltenden Rückenwind. Solange keine fundamentalen Störfaktoren auftreten, bleibt das Chartbild klar positiv – CO2-Zertifikate zählen weiterhin zu den strukturell stärksten Märkten im europäischen Rohstoff- und Energiebereich.

