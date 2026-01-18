    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    CO2-Zertifikate: Aufwärtstrend setzt sich konsequent fort

    Die CO2-Emissionszertifikate konnten in der vergangenen Handelswoche ihre positive Entwicklung fortsetzen und legten um +2,33 % zu. Der Markt schloss bei 92,06 Euro und bestätigte damit eindrucksvoll den bestehenden Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich …

    Carsten Stork - CO2-Zertifikate: Aufwärtstrend setzt sich konsequent fort
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die CO2-Emissionszertifikate konnten in der vergangenen Handelswoche ihre positive Entwicklung fortsetzen und legten um +2,33 % zu. Der Markt schloss bei 92,06 Euro und bestätigte damit eindrucksvoll den bestehenden Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich wurde sogar ein Wochenhoch oberhalb von 93 Euro markiert, womit sich die dynamische Erholung weiter beschleunigt hat.

    Besonders bemerkenswert ist der größere Kontext: Noch kurz nach dem Liberation Day im April 2025 notierten die CO2-Zertifikate knapp oberhalb der 60-Euro-Marke. Seitdem hat sich der Markt strukturell deutlich nach oben gearbeitet. Die jüngsten Kursbewegungen wirken dabei nicht überhastet, sondern trendstabil und gut untermauert, was auf anhaltendes Kaufinteresse hindeutet.

    Auch auf mittlere Sicht bleibt das Bild klar konstruktiv. Auf Jahresbasis liegen die CO2-Emissionsrechte inzwischen rund 17,4 % im Plus. Allein im laufenden Jahr beträgt das Plus bereits 5,5 %, womit der Markt frühzeitig Stärke zeigt und sich klar von vielen anderen Energie- und Umweltkontrakten absetzt.

    Fazit:

    Der Trend bei CO2-Zertifikaten ist intakt und überzeugend. Die Rückeroberung der 90-Euro-Zone und das neue Verlaufshoch sprechen für anhaltenden Rückenwind. Solange keine fundamentalen Störfaktoren auftreten, bleibt das Chartbild klar positiv – CO2-Zertifikate zählen weiterhin zu den strukturell stärksten Märkten im europäischen Rohstoff- und Energiebereich.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork CO2-Zertifikate: Aufwärtstrend setzt sich konsequent fort Die CO2-Emissionszertifikate konnten in der vergangenen Handelswoche ihre positive Entwicklung fortsetzen und legten um +2,33 % zu. Der Markt schloss bei 92,06 Euro und bestätigte damit eindrucksvoll den bestehenden Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     