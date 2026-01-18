Bitcoin Future: Erstes Lebenszeichen nach langer Seitwärtsphase

Der Bitcoin-Future hat in der vergangenen Handelswoche ein deutliches Lebenszeichen gesendet und mit einem Wochenplus von +5,56 % endlich wieder nach oben gedreht. Im Wochenverlauf konnte der Markt bis auf 98.200 US-Dollar ansteigen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zum Wochenschluss notierte der Future bei 95.660 US-Dollar. Trotz des Rücksetzers bleibt unter dem Strich ein konstruktiver Eindruck – vor allem nach der zähen Seitwärtsphase der vergangenen Wochen.



Fundamental hat sich der Nachrichtenfluss spürbar aufgehellt. Aussagen von Cathie Wood unterstreichen, dass neue US-wirtschaftspolitische Weichenstellungen Bitcoin zunehmend als Portfoliobaustein attraktiver machen. Deregulierungsfantasien, steuerliche Anreize und die Diskussion um eine insgesamt lockerere Liquiditätsumgebung wirken unterstützend. Gleichzeitig bleibt der ETF-Komplex ein wichtiger Nachfragefaktor: Die zuletzt starken Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs deuten darauf hin, dass Verkaufsdruck absorbiert wurde und institutionelle Käufer wieder aktiver auftreten.



Auch aus Sicht der Marktpositionierung ist die Bewegung relevant. Das Managed Money hat seine Short-Positionen geschlossen und ist erstmals wieder leicht netto-long positioniert. Die Positionsgröße ist noch überschaubar, signalisiert aber eine klare Veränderung im Sentiment: Weg von defensiver Absicherung, hin zu vorsichtigem Engagement auf der Long-Seite. Genau diese frühen Umschichtungen sind häufig Vorboten größerer Trends.



Der Markt bleibt dennoch sensibel. Die Zone um 98.000 bis 100.000 US-Dollar ist psychologisch und technisch stark besetzt. Dass Bitcoin diese Marke in der vergangenen Woche noch nicht nachhaltig überwinden konnte, ist kein Schwächesignal, sondern Ausdruck eines laufenden Konsolidierungsprozesses nach dem schnellen Anstieg von unter 92.000 US-Dollar. Entscheidend ist, dass höhere Niveaus verteidigt werden und Rücksetzer bislang kontrolliert verlaufen.



Fazit:



Der Bitcoin-Future hat sich mit dem Wochenplus klar zurückgemeldet. Das Umschwenken des Managed Money, steigende institutionelle Nachfrage über ETFs und ein zunehmend unterstützendes makro-politisches Umfeld sprechen für eine fortgesetzte Stabilisierung. Kurzfristig bleibt der Markt volatil, strukturell hat sich das Bild jedoch klar verbessert. Nach langer Funkstille ist Bitcoin wieder ein Markt, den man aktiv auf dem Radar haben muss.

