Carsten Stork
CME Kupfer: Neues Allzeithoch – aber Gewinnmitnahmen nehmen zu
Der an der CME gehandelte Kupfer-Future zeigte sich in der vergangenen Woche trotz hoher Volatilität nur leicht schwächer und schloss mit einem Minus von 0,70 % bei 584,85 US-Cent. Entscheidender
als das Wochenergebnis war jedoch der Verlauf: Am Mittwoch, dem 14.01., erreichte Kupfer mit 615,40 US-Cent ein neues All-Time-High, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen. In der Folge setzte
eine kontinuierliche Korrektur ein, sodass der Markt zum Wochenschluss nahe dem Wochen-Tief notierte.
Auslöser für den Rücksetzer waren mehrere Faktoren. Zum einen sorgte die Ankündigung chinesischer Behörden, den Hochfrequenzhandel stärker zu regulieren, für spürbaren Verkaufsdruck in Metallen.
Zum anderen nahm die US-Regierung vorerst Abstand von neuen Zöllen auf kritische Mineralien, was kurzfristig den spekulativen Aufwärtsdruck aus dem Markt nahm. Fundamental bleibt Kupfer dennoch gut
unterstützt: Die Angebotsseite ist weiterhin angespannt, unter anderem durch Störungen in Südamerika, während die strukturelle Nachfrage durch Energiewende, Elektrifizierung und den Ausbau von
Rechenzentren intakt bleibt.
Interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat die Rallye in Richtung Allzeithoch genutzt, um Long-Positionen abzubauen, und hält aktuell nur noch rund 53.441 Kontrakte
netto long. Das spricht kurzfristig für Vorsicht, ändert aber nichts am übergeordnet konstruktiven Bild.
Ein klar unterstützender Faktor bleibt die Saisonalität. Historisch tendiert der CME-Kupfer-Future bis Mitte beziehungsweise Ende April zu steigenden Kursen. Diese saisonale Komponente spricht
dafür, dass Rücksetzer eher als Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends zu werten sind.
Fazit: