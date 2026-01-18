CME Kupfer: Neues Allzeithoch – aber Gewinnmitnahmen nehmen zu

Der an der CME gehandelte Kupfer-Future zeigte sich in der vergangenen Woche trotz hoher Volatilität nur leicht schwächer und schloss mit einem Minus von 0,70 % bei 584,85 US-Cent. Entscheidender als das Wochenergebnis war jedoch der Verlauf: Am Mittwoch, dem 14.01., erreichte Kupfer mit 615,40 US-Cent ein neues All-Time-High, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen. In der Folge setzte eine kontinuierliche Korrektur ein, sodass der Markt zum Wochenschluss nahe dem Wochen-Tief notierte.



Auslöser für den Rücksetzer waren mehrere Faktoren. Zum einen sorgte die Ankündigung chinesischer Behörden, den Hochfrequenzhandel stärker zu regulieren, für spürbaren Verkaufsdruck in Metallen. Zum anderen nahm die US-Regierung vorerst Abstand von neuen Zöllen auf kritische Mineralien, was kurzfristig den spekulativen Aufwärtsdruck aus dem Markt nahm. Fundamental bleibt Kupfer dennoch gut unterstützt: Die Angebotsseite ist weiterhin angespannt, unter anderem durch Störungen in Südamerika, während die strukturelle Nachfrage durch Energiewende, Elektrifizierung und den Ausbau von Rechenzentren intakt bleibt.



Interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat die Rallye in Richtung Allzeithoch genutzt, um Long-Positionen abzubauen, und hält aktuell nur noch rund 53.441 Kontrakte netto long. Das spricht kurzfristig für Vorsicht, ändert aber nichts am übergeordnet konstruktiven Bild.



Ein klar unterstützender Faktor bleibt die Saisonalität. Historisch tendiert der CME-Kupfer-Future bis Mitte beziehungsweise Ende April zu steigenden Kursen. Diese saisonale Komponente spricht dafür, dass Rücksetzer eher als Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends zu werten sind.



Fazit:



Kupfer hat mit dem neuen All-Time-High seine strukturelle Stärke eindrucksvoll bestätigt, auch wenn es im Anschluss zu einer deutlichen Korrektur kam. Gewinnmitnahmen des Managed Money und kurzfristige politische Impulse belasten, während Fundamentaldaten und Saisonalität weiter für den Markt sprechen. Rücksetzer ändern bislang nichts am übergeordnet bullischen Bild.





