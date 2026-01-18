    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Short-Positionen schmelzen ab – AUD/USD stabilisiert sich trotz starkem US-Dollar

    Der Australische Dollar gegenüber dem US-Dollar hat in der vergangenen Woche leicht nachgegeben und ein Wochenminus von 0,07% verzeichnet. Der Kurs schloss bei 0,66795 und bewegte sich über weite Strecken der Woche in einem relativ engen, …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Australische Dollar gegenüber dem US-Dollar hat in der vergangenen Woche leicht nachgegeben und ein Wochenminus von 0,07% verzeichnet. Der Kurs schloss bei 0,66795 und bewegte sich über weite Strecken der Woche in einem relativ engen, unspektakulären Handelsbereich. Kurzzeitige Erholungsversuche wurden immer wieder vom festen US-Dollar gebremst, der von der Verschiebung von Zinssenkungserwartungen profitiert hat.

    Fundamental blieb der Druck auf den AUD begrenzt. Zwar sorgte der stärkere Dollar für Gegenwind, gleichzeitig stützten australische Faktoren wie anziehende Inflationserwartungen und die zunehmende Diskussion über ein länger restriktives Zinsumfeld bei der RBA den Wechselkurs auf der Unterseite. Die Woche war damit weniger von klaren Richtungsimpulsen geprägt als von Abwarten und Positionierungsanpassungen.

    Besonders interessant ist der Blick auf die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Short-Positionen im Austral-Dollar in den vergangenen Monaten massiv reduziert und hält aktuell nur noch 18.846 Kontrakte short. Zum Vergleich: Im August 2025 lag die Netto-Short-Positionierung noch bei über 100.000 Kontrakten. Diese deutliche Bereinigung spricht dafür, dass der starke Pessimismus gegenüber dem AUD weitgehend aus dem Markt herausgelaufen ist und der Abwärtsdruck strukturell nachgelassen hat.

    Fazit:

    Der AUD/USD zeigt trotz Wochenverlust eine konstruktivere Ausgangslage als noch im vergangenen Jahr. Der massive Abbau der Short-Positionen des Managed Money verbessert das mittelfristige Chancen-Risiko-Profil deutlich, auch wenn kurzfristig der starke US-Dollar weitere Dynamik nach oben begrenzen dürfte.

