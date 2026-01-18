    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsPalladium RohstoffvorwärtsNachrichten zu Palladium

    Palladium unter Druck – Volatilität steigt, Positionierung dreht

    Palladium unter Druck – Volatilität steigt, Positionierung dreht

Der in den USA gehandelte Palladium-Future zeigte sich in der vergangenen Woche auf den ersten Blick relativ unspektakulär und schloss mit einem Wochenminus von 1,44 % bei 1.846,5 US-Dollar je Unze. Der Wochenverlauf war jedoch alles andere als …

    Carsten Stork - Palladium unter Druck – Volatilität steigt, Positionierung dreht
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der in den USA gehandelte Palladium-Future zeigte sich in der vergangenen Woche auf den ersten Blick relativ unspektakulär und schloss mit einem Wochenminus von 1,44 % bei 1.846,5 US-Dollar je Unze. Der Wochenverlauf war jedoch alles andere als ruhig: Vom Wochenhoch am Montag bis zum Tief am Freitag verlor Palladium zeitweise mehr als 10 %. Diese Bewegung unterstreicht, wie stark die Volatilität zuletzt insbesondere im Edelmetallsektor zugenommen hat, nicht zuletzt vor dem Hintergrund angehobener Marginanforderungen durch die CME.

    Fundamental fehlte dem Markt zuletzt der kurzfristige Rückenwind. Die temporäre Verschiebung von US-Zöllen auf kritische Metalle sowie eine Entspannung der geopolitischen Lage rund um Iran nahmen einen Teil der Risiko- und Safe-Haven-Prämie aus dem Markt. Gleichzeitig hat die Neubewertung der Zinserwartungen in den USA den Edelmetallen insgesamt etwas Gegenwind geliefert.

    Auffällig und klar positiv ist jedoch die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Das Managed Money hat seine Haltung im Palladium-Future gedreht und hält nun eine Netto-Long-Position von 1.225 Kontrakten. Palladium war zuletzt das einzige Metall, bei dem spekulative Marktteilnehmer noch netto short positioniert waren. Die Rückkehr auf die Long-Seite deutet darauf hin, dass das Interesse institutioneller Investoren wieder zunimmt.

    Zusätzliche Unterstützung liefert die Saisonalität. Historisch betrachtet weist Palladium eine sehr starke saisonale Phase bis Ende April auf, in der deutlich steigende Kurse statistisch begünstigt sind.

    Fazit:

    Trotz hoher kurzfristiger Volatilität und deutlicher Rücksetzer innerhalb der Woche bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Die Rückkehr des Managed Money auf die Long-Seite und die ausgesprochen starke Saisonalität sprechen für ein positives Chance-Risiko-Verhältnis in den kommenden Wochen. Entscheidend bleibt, ob sich die aktuell erhöhte Volatilität in den Metallen weiter fortsetzt oder sich der Markt wieder stabilisiert.

    Renditemanufaktur
    Carsten Stork Palladium unter Druck – Volatilität steigt, Positionierung dreht Der in den USA gehandelte Palladium-Future zeigte sich in der vergangenen Woche auf den ersten Blick relativ unspektakulär und schloss mit einem Wochenminus von 1,44 % bei 1.846,5 US-Dollar je Unze. Der Wochenverlauf war jedoch alles andere als …
