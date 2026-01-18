    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Euro-Bund-Future: Seitwärtsmarkt bestätigt – Verkäufer oberhalb von 128 aktiv

    Der Euro-Bund-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine ruhige, klar makrogetriebene Entwicklung. Auf Wochenbasis legte der Kontrakt leicht um +0,12 % zu und schloss bei 128,10 Punkten. Im Wochenverlauf konnte der Bund am Donnerstag noch …

    Der Euro-Bund-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine ruhige, klar makrogetriebene Entwicklung. Auf Wochenbasis legte der Kontrakt leicht um +0,12 % zu und schloss bei 128,10 Punkten. Im Wochenverlauf konnte der Bund am Donnerstag noch ein Hoch bei 128,49 Punkten markieren, diese Gewinne jedoch nicht verteidigen. Der rasche Abverkauf zurück Richtung 128 bestätigt das aktuell bekannte Muster: Oberhalb dieser Zone treten verstärkt Verkäufer auf.

    Das Marktumfeld war klar von externen Faktoren geprägt. Es gab keine idiosynkratische Bund-Story, vielmehr spiegelte der Future die globalen Zinsbewegungen wider. Die 10-jährige Bundrendite pendelte die Woche über um etwa 2,8 % und signalisierte damit ein weiterhin gut verankertes, aber richtungsloses Zinsumfeld in der Eurozone.

    Auf der Treiberseite dominierten die US-Inflationsdaten sowie die Erwartungen an Fed und EZB. Der US-CPI fiel zwar sauber aus, lieferte aber keinen klar dovishen Impuls, sodass globale Zinssenkungsfantasien nicht weiter beschleunigt wurden. Entsprechend blieb auch der Rückenwind für Kernanleihen begrenzt. In der Eurozone sorgte die Einschätzung, dass die Inflation nahe dem EZB-Ziel liegt und das Wachstum schwach bleibt, für eine gewisse Unterstützung. Gleichzeitig signalisiert die EZB kurzfristig keine aggressive Lockerung, was den Bund stabilisiert, aber keine starke Rally auslöst.

    Zum Wochenausklang zogen die Renditen leicht an, was den zuvor erzielten Anstieg im Bund-Future wieder teilweise neutralisierte. Insgesamt bestätigt sich damit ein bekanntes Bild: Der Markt respektiert die Unterstützung im Bereich um 128, findet darüber jedoch aktuell keine Anschlusskäufer.

    Fazit:

    Der Euro-Bund-Future bleibt in einer Seitwärtsphase gefangen. Die Woche zeigte erneut, dass Anstiege über 128 Punkte bislang verkauft werden, während die Unterseite gut abgesichert ist. Solange weder von der Fed noch von der EZB neue Impulse kommen, bleibt der Bund ein taktischer Markt mit begrenztem Trendpotenzial und hoher Abhängigkeit von globalen Makrodaten. Geduld bleibt gefragt.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
