    Gold: Rücksetzer werden gekauft – Trend bleibt klar intakt

    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Gold-Future zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut von seiner starken Seite und legte auf Wochenbasis um 1,84% zu. Zum Wochenschluss notierte Gold bei 4.601,1 US-Dollar je Unze. Zwar kam es zwischenzeitlich zu einem spürbaren Sell-off, dieser wurde jedoch sehr schnell und konsequent gekauft. Der Markt drehte rasch wieder nach oben und stabilisierte sich erneut im Bereich um 4.600 US-Dollar.

    Besonders bemerkenswert war der Mittwoch, der 14. Januar. An diesem Tag markierte der Gold-Future ein neues Allzeithoch bei 4.650,5 US-Dollar. Auch wenn dieses Niveau nicht gehalten werden konnte, bestätigt der schnelle Rückkauf der Abgaben, dass die Nachfrage weiterhin klar vorhanden ist. Rücksetzer werden aktuell nicht genutzt, um Positionen abzubauen, sondern vielmehr, um Long-Engagements aufzubauen oder aufzustocken.

    Dieses Bild spiegelt sich auch sehr deutlich in den COT-Daten wider. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt erneut ausgeweitet und hält aktuell 251.238 Kontrakte netto long. Das unterstreicht, dass spekulative Marktteilnehmer weiterhin fest an den übergeordneten Aufwärtstrend glauben und sich nicht von kurzfristigen Schwankungen verunsichern lassen.

    Zusätzliche Unterstützung kommt von der saisonalen Perspektive. Die Saisonalität spricht klar für weiter steigende Goldpreise und deutet auf Rückenwind bis mindestens Ende Februar hin. In Kombination mit dem weiterhin intakten Trend und der robusten Positionierung bleibt das Gesamtbild konstruktiv.

    Fazit:

    Trotz kurzfristiger Volatilität und einzelner Rücksetzer bleibt der Gold-Future klar im bullischen Trend. Neue Allzeithochs, aggressiv gekaufte Abverkäufe, steigende Managed-Money-Longs und eine unterstützende Saisonalität sprechen weiterhin für Stärke. Solange dieses Muster intakt bleibt, bleibt Gold einer der strukturell stärksten Märkte im aktuellen Umfeld.

