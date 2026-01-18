WTI zwischen Risikoaufschlag und Rückzug – warum das Setup spannender wird

Der WTI-Crude-Oil-Future hat die vergangene Handelswoche trotz hoher Volatilität mit einem Plus von 0,73% beendet und bei rund 59,23 US-Dollar pro Fass geschlossen. Der Wochenverlauf war dabei deutlich dynamischer als das Endergebnis vermuten lässt. Zu Wochenbeginn und insbesondere am Dienstag zog der Ölpreis kräftig an und erreichte im Hoch 62,36 US-Dollar pro Fass, was zwischenzeitlich einem Wochenplus von rund 6% entsprach. Ab Mittwochabend kam es jedoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen, nachdem sich herauskristallisiert hatte, dass US-Präsident Donald Trump zunächst von einer unmittelbaren militärischen Eskalation im Iran Abstand nehmen will. Diese Entspannung im geopolitischen Narrativ führte zu einem Abbau der kurzfristigen Risikoprämie im Ölpreis.



Fundamental bleibt das Umfeld widersprüchlich. Einerseits stützen anhaltende geopolitische Risiken im Nahen Osten, Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur sowie die weiterhin angespannte Lage rund um wichtige Transportrouten wie die Straße von Hormus die Preise. Andererseits bleibt der strukturelle Angebotsüberhang für 2026 das dominante Makro-Thema. OPEC+ hält zwar an der Pause der Produktionsausweitungen im ersten Quartal fest, gleichzeitig signalisiert die IEA weiterhin einen deutlichen globalen Überschuss. Auch die US-Produktion bewegt sich trotz leicht rückläufiger Wochenzahlen nahe an Rekordniveaus.



Besonders spannend ist der Blick auf die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert und hält aktuell nur noch 58.128 Kontrakte netto long. Das ist eine der niedrigsten Long-Positionierungen seit September 2010. Historisch betrachtet ist eine derart geringe Positionierung oft kein Zeichen von Euphorie, sondern eher ein Nährboden für zukünftige Aufwärtsbewegungen, sobald neue Impulse auftreten.



Auch die Saisonalität spricht zunehmend für den Markt. Historisch zeigt WTI ab Ende Januar bis in den Sommer hinein eine positive Tendenz, was das aktuelle Positionierungsbild zusätzlich interessant macht.



Fazit:



Der kurzfristige geopolitische Risikoaufschlag im WTI wurde zuletzt abgebaut, doch strukturell wird der Markt durch extrem niedrige Managed-Money-Positionierung und eine positive Saisonalität unterstützt. Das Setup bleibt hochspannend – weniger wegen der Schlagzeilen, sondern wegen dessen, was aktuell nicht im Preis eingepreist ist.





