    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro/USD: Momentum kippt – Käufer ziehen sich zurück

    Der Euro-US-Dollar setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort und verlor auf Wochenbasis 0,32%. Nach einem kurzen Anlauf nach oben zu Wochenbeginn konnte das Währungspaar die Erholung nicht halten. Das Wochenhoch lag am Montag bei …

    Carsten Stork - Euro/USD: Momentum kippt – Käufer ziehen sich zurück
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro-US-Dollar setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort und verlor auf Wochenbasis 0,32%. Nach einem kurzen Anlauf nach oben zu Wochenbeginn konnte das Währungspaar die Erholung nicht halten. Das Wochenhoch lag am Montag bei knapp 1,1799, danach dominierte durchgehend Verkaufsdruck. Zum Wochenschluss notierte EUR/USD bei 1,1598 und damit nahe dem Wochentief. Das kurzfristige Bild bleibt damit klar angeschlagen.

    Begleitet wird die Kursentwicklung von einer deutlichen Veränderung im Positioning. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert. Nachdem die spekulativen Anleger noch vor wenigen Wochen mit über 160.000 Kontrakten netto long positioniert waren, liegt die aktuelle Long-Position nur noch bei 132.655 Kontrakten. Dieser Abbau signalisiert nachlassende Überzeugung auf der Long-Seite und passt gut zur zuletzt schwachen Preisentwicklung.

    Makroseitig bleibt der Euro aktuell ohne klare Unterstützung. Während die US-Seite zuletzt von stabileren Konjunkturdaten und einem insgesamt festeren Dollar profitierte, fehlen dem Euro kurzfristig positive Impulse. Die Kombination aus schwächerem Momentum und abnehmender spekulativer Positionierung erhöht die Anfälligkeit für weitere Rücksetzer.

    Fazit:

    Der Euro befindet sich kurzfristig in einer klaren Down-Phase. Das Scheitern am Wochenhoch und der deutliche Abbau der Managed-Money-Longs sind kein gutes Zeichen. Solange sich das Positioning nicht stabilisiert und der Euro keine neue Stärke zeigt, bleibt das Risiko auf der Unterseite erhöht.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Euro/USD: Momentum kippt – Käufer ziehen sich zurück Der Euro-US-Dollar setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort und verlor auf Wochenbasis 0,32%. Nach einem kurzen Anlauf nach oben zu Wochenbeginn konnte das Währungspaar die Erholung nicht halten. Das Wochenhoch lag am Montag bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     