Euro/USD: Momentum kippt – Käufer ziehen sich zurück

Der Euro-US-Dollar setzte seine Schwächephase in der vergangenen Woche fort und verlor auf Wochenbasis 0,32%. Nach einem kurzen Anlauf nach oben zu Wochenbeginn konnte das Währungspaar die Erholung nicht halten. Das Wochenhoch lag am Montag bei knapp 1,1799, danach dominierte durchgehend Verkaufsdruck. Zum Wochenschluss notierte EUR/USD bei 1,1598 und damit nahe dem Wochentief. Das kurzfristige Bild bleibt damit klar angeschlagen.



Begleitet wird die Kursentwicklung von einer deutlichen Veränderung im Positioning. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter reduziert. Nachdem die spekulativen Anleger noch vor wenigen Wochen mit über 160.000 Kontrakten netto long positioniert waren, liegt die aktuelle Long-Position nur noch bei 132.655 Kontrakten. Dieser Abbau signalisiert nachlassende Überzeugung auf der Long-Seite und passt gut zur zuletzt schwachen Preisentwicklung.



Makroseitig bleibt der Euro aktuell ohne klare Unterstützung. Während die US-Seite zuletzt von stabileren Konjunkturdaten und einem insgesamt festeren Dollar profitierte, fehlen dem Euro kurzfristig positive Impulse. Die Kombination aus schwächerem Momentum und abnehmender spekulativer Positionierung erhöht die Anfälligkeit für weitere Rücksetzer.



Fazit:



Der Euro befindet sich kurzfristig in einer klaren Down-Phase. Das Scheitern am Wochenhoch und der deutliche Abbau der Managed-Money-Longs sind kein gutes Zeichen. Solange sich das Positioning nicht stabilisiert und der Euro keine neue Stärke zeigt, bleibt das Risiko auf der Unterseite erhöht.

